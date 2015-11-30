رويترز: "أوبك+" ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ 4 أشهر
قالت: ستناقش أيضاً زيادة تدريجية لإنتاجها اعتباراً من يناير المقبل
تتركز التصورات الرئيسة خلال اجتماع "أوبك" وحلفائها -الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد- على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً لما ذكرته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر.
وأوضحت المصادر أن مجموعة "أوبك+" ستبحث أيضاً زيادة تدريجية لإنتاج النفط اعتباراً من يناير المقبل.
هذا ولم تتمكن لجنة من وزراء "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل زيادة تخفيضات الإنتاج، خلال مناقشة تمت عبر الإنترنت مساء الأحد.
أوبك
اجتماع أوبك+
رويترز: "أوبك+" ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ 4 أشهر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-30
تتركز التصورات الرئيسة خلال اجتماع "أوبك" وحلفائها -الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد- على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً لما ذكرته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر.
وأوضحت المصادر أن مجموعة "أوبك+" ستبحث أيضاً زيادة تدريجية لإنتاج النفط اعتباراً من يناير المقبل.
هذا ولم تتمكن لجنة من وزراء "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل زيادة تخفيضات الإنتاج، خلال مناقشة تمت عبر الإنترنت مساء الأحد.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:34 PM
رويترز: "أوبك+" ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ 4 أشهر
قالت: ستناقش أيضاً زيادة تدريجية لإنتاجها اعتباراً من يناير المقبل
تتركز التصورات الرئيسة خلال اجتماع "أوبك" وحلفائها -الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد- على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً لما ذكرته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر.
وأوضحت المصادر أن مجموعة "أوبك+" ستبحث أيضاً زيادة تدريجية لإنتاج النفط اعتباراً من يناير المقبل.
هذا ولم تتمكن لجنة من وزراء "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل زيادة تخفيضات الإنتاج، خلال مناقشة تمت عبر الإنترنت مساء الأحد.