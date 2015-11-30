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رويترز: "أوبك+" ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ 4 أشهر

قالت: ستناقش أيضاً زيادة تدريجية لإنتاجها اعتباراً من يناير المقبل

تتركز التصورات الرئيسة خلال اجتماع "أوبك" وحلفائها -الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد- على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً لما ذكرته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن مجموعة "أوبك+" ستبحث أيضاً زيادة تدريجية لإنتاج النفط اعتباراً من يناير المقبل.

هذا ولم تتمكن لجنة من وزراء "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل زيادة تخفيضات الإنتاج، خلال مناقشة تمت عبر الإنترنت مساء الأحد.

أوبك اجتماع أوبك+

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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رويترز: "أوبك+" ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ 4 أشهر
سبق

تتركز التصورات الرئيسة خلال اجتماع "أوبك" وحلفائها -الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد- على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً لما ذكرته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن مجموعة "أوبك+" ستبحث أيضاً زيادة تدريجية لإنتاج النفط اعتباراً من يناير المقبل.

هذا ولم تتمكن لجنة من وزراء "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل زيادة تخفيضات الإنتاج، خلال مناقشة تمت عبر الإنترنت مساء الأحد.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
01:34 PM

رويترز: "أوبك+" ستبحث تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ 4 أشهر

قالت: ستناقش أيضاً زيادة تدريجية لإنتاجها اعتباراً من يناير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتركز التصورات الرئيسة خلال اجتماع "أوبك" وحلفائها -الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى الغد- على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقاً لما ذكرته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن مجموعة "أوبك+" ستبحث أيضاً زيادة تدريجية لإنتاج النفط اعتباراً من يناير المقبل.

هذا ولم تتمكن لجنة من وزراء "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل زيادة تخفيضات الإنتاج، خلال مناقشة تمت عبر الإنترنت مساء الأحد.

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