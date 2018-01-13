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قصة الثمانية موضة جديدة تجتاح عالم الإبل.. التفاصيل هنا

لقيت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض إبان ظهورها

دخل عالم التجميل للإبل، فأصبح الملاك يحرصون على الاهتمام بمظهرها الخارجي، وإظهار مواطن جمالها في مسابقات الإبل من خلال قصات تجميل بغرض تزيينها وتجميلها أمام أعين الناظرين.

وظهرت في الآونة الأخيرة خلال منافسات الإبل الأخيرة قَصّة جديدة على شكل رقم 8 في أعلى رقبة الناقة؛ بهدف إظهار مكمن الجمال في الرقبة بطولها وارتفاعها للأعلى وإخفاء بعض مواطن العيوب.

ولقيت تلك القَصة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض إبان ظهورها، ولكن مع مرور الزمن أصبحت موضة وماركة لإظهار مَوطن جمال الإبل في المنافسات.

ولم تقتصر علميات تجميل الإبل على قصات الشعر فحسب، بل يتم تنظيفها وتغسيلها، ومن ثم يتم وضع "مثبت الشعر" لأجل تثبيت وتجميل وبر الناقة.

إلى ذلك وقف القائمون على أمر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بقوة في وجه مرتكبي التجميل بالطرق غير الشرعية، فيما يسمى بالعبث من خلال استخدام العديد من الطرق الصناعية لتجميل الناقة وحقنها بالبوتوكس وإجراء عمليات جراحية لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة، حيث تم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي العبث بجميع أنواعه.

عالم التجميل للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصة الثمانية موضة جديدة تجتاح عالم الإبل.. التفاصيل هنا
سبق

دخل عالم التجميل للإبل، فأصبح الملاك يحرصون على الاهتمام بمظهرها الخارجي، وإظهار مواطن جمالها في مسابقات الإبل من خلال قصات تجميل بغرض تزيينها وتجميلها أمام أعين الناظرين.

وظهرت في الآونة الأخيرة خلال منافسات الإبل الأخيرة قَصّة جديدة على شكل رقم 8 في أعلى رقبة الناقة؛ بهدف إظهار مكمن الجمال في الرقبة بطولها وارتفاعها للأعلى وإخفاء بعض مواطن العيوب.

ولقيت تلك القَصة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض إبان ظهورها، ولكن مع مرور الزمن أصبحت موضة وماركة لإظهار مَوطن جمال الإبل في المنافسات.

ولم تقتصر علميات تجميل الإبل على قصات الشعر فحسب، بل يتم تنظيفها وتغسيلها، ومن ثم يتم وضع "مثبت الشعر" لأجل تثبيت وتجميل وبر الناقة.

إلى ذلك وقف القائمون على أمر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بقوة في وجه مرتكبي التجميل بالطرق غير الشرعية، فيما يسمى بالعبث من خلال استخدام العديد من الطرق الصناعية لتجميل الناقة وحقنها بالبوتوكس وإجراء عمليات جراحية لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة، حيث تم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي العبث بجميع أنواعه.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
06:34 PM

قصة الثمانية موضة جديدة تجتاح عالم الإبل.. التفاصيل هنا

لقيت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض إبان ظهورها

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
8
13,526

دخل عالم التجميل للإبل، فأصبح الملاك يحرصون على الاهتمام بمظهرها الخارجي، وإظهار مواطن جمالها في مسابقات الإبل من خلال قصات تجميل بغرض تزيينها وتجميلها أمام أعين الناظرين.

وظهرت في الآونة الأخيرة خلال منافسات الإبل الأخيرة قَصّة جديدة على شكل رقم 8 في أعلى رقبة الناقة؛ بهدف إظهار مكمن الجمال في الرقبة بطولها وارتفاعها للأعلى وإخفاء بعض مواطن العيوب.

ولقيت تلك القَصة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض إبان ظهورها، ولكن مع مرور الزمن أصبحت موضة وماركة لإظهار مَوطن جمال الإبل في المنافسات.

ولم تقتصر علميات تجميل الإبل على قصات الشعر فحسب، بل يتم تنظيفها وتغسيلها، ومن ثم يتم وضع "مثبت الشعر" لأجل تثبيت وتجميل وبر الناقة.

إلى ذلك وقف القائمون على أمر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بقوة في وجه مرتكبي التجميل بالطرق غير الشرعية، فيما يسمى بالعبث من خلال استخدام العديد من الطرق الصناعية لتجميل الناقة وحقنها بالبوتوكس وإجراء عمليات جراحية لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة، حيث تم فرض عقوبات صارمة على مرتكبي العبث بجميع أنواعه.

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