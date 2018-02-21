السفير التركي يثمن جهود قيادة المملكة في رعاية ضيوف الرحمن

استقبله وزير الحج في مكتبه بالرياض اليوم

أشاد سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد أردوغان كوك، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- من جهود كبيرة وجليلة ومتواصلة لتيسير مهمة الحج وخدمة ضيوف الرحمن لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، السفيرَ التركي في مكتبه بالرياض اليوم.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الحج والعمرة السفير التركي على إشادته بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه قد تحقق -بفضل الله وتوفيقه-، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر كافة الجهود، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للمملكة من كافة أنحاء العالم.