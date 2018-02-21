النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفير التركي يثمن جهود قيادة المملكة في رعاية ضيوف الرحمن

استقبله وزير الحج في مكتبه بالرياض اليوم

أشاد سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد أردوغان كوك، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- من جهود كبيرة وجليلة ومتواصلة لتيسير مهمة الحج وخدمة ضيوف الرحمن لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، السفيرَ التركي في مكتبه بالرياض اليوم.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الحج والعمرة السفير التركي على إشادته بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه قد تحقق -بفضل الله وتوفيقه-، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر كافة الجهود، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للمملكة من كافة أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفير التركي يثمن جهود قيادة المملكة في رعاية ضيوف الرحمن
سبق

أشاد سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد أردوغان كوك، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- من جهود كبيرة وجليلة ومتواصلة لتيسير مهمة الحج وخدمة ضيوف الرحمن لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، السفيرَ التركي في مكتبه بالرياض اليوم.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الحج والعمرة السفير التركي على إشادته بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه قد تحقق -بفضل الله وتوفيقه-، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر كافة الجهود، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للمملكة من كافة أنحاء العالم.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
05:15 PM

السفير التركي يثمن جهود قيادة المملكة في رعاية ضيوف الرحمن

استقبله وزير الحج في مكتبه بالرياض اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,084

أشاد سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد أردوغان كوك، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- من جهود كبيرة وجليلة ومتواصلة لتيسير مهمة الحج وخدمة ضيوف الرحمن لينعم الحجاج بأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، السفيرَ التركي في مكتبه بالرياض اليوم.

وفي ختام اللقاء شكر وزير الحج والعمرة السفير التركي على إشادته بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبنجاح وتميز موسم حج العام الماضي 1438هـ، الذي أكد أنه قد تحقق -بفضل الله وتوفيقه-، ثم بفضل ما قُدِّم من تسهيلات وخدمات جليلة تم توفيرها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- لجميع ضيوف الرحمن، وبتضافر كافة الجهود، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للمملكة من كافة أنحاء العالم.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة