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فيديو رعب كورونا.. أغرب ما فعله طيار حين عَلِم بإصابة بعض الركاب

حاول الابتعاد حتى عن طاقم الضيافة

في مطار نيودلهي بالهند، قام قائد الطائرة ومساعده، بأغرب شيء في عالم الطيران، حين عَلِما أن بعض ركاب الطائرة مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت طائرة شركة طيران آسيا الماليزية، قابعة على أرض مطار نيودلهي، حينما سمع الطيار ومساعده في كابينة القيادة، أن بعض الركاب مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وهنا أصيب الطيار ومساعده بالرعب الشديد؛ فأحكما إغلاق كابينة القيادة، وقررا الهرب من الطائرة لكن ليس عبر باب الطائرة.

وفي الفيديو الغريب الذي بثته الصحيفة، يظهر سلم عمال الطاقم الأرضي بجوار كابينة القيادة؛ بينما خرج أحد الطيارين من شباك كابينة القيادة، في حين كان زميله يناوله حقائبهما من الشباك وبعدها هرب الطيار نفسه من الشباك، ثم هبطا عبر السلم الخارجي؛ مبتعديْن عن الركاب وحتى عن زملائهم من طاقم الضيافة.

ولم تذكر الصحيفة إن كانت الطائرة قد هبطت للتوّ أم في طريقها إلى الإقلاع.

الهند مطار نيودلهي فيروس كورونا الجديد

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فيديو رعب كورونا.. أغرب ما فعله طيار حين عَلِم بإصابة بعض الركاب
سبق

في مطار نيودلهي بالهند، قام قائد الطائرة ومساعده، بأغرب شيء في عالم الطيران، حين عَلِما أن بعض ركاب الطائرة مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت طائرة شركة طيران آسيا الماليزية، قابعة على أرض مطار نيودلهي، حينما سمع الطيار ومساعده في كابينة القيادة، أن بعض الركاب مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وهنا أصيب الطيار ومساعده بالرعب الشديد؛ فأحكما إغلاق كابينة القيادة، وقررا الهرب من الطائرة لكن ليس عبر باب الطائرة.

وفي الفيديو الغريب الذي بثته الصحيفة، يظهر سلم عمال الطاقم الأرضي بجوار كابينة القيادة؛ بينما خرج أحد الطيارين من شباك كابينة القيادة، في حين كان زميله يناوله حقائبهما من الشباك وبعدها هرب الطيار نفسه من الشباك، ثم هبطا عبر السلم الخارجي؛ مبتعديْن عن الركاب وحتى عن زملائهم من طاقم الضيافة.

ولم تذكر الصحيفة إن كانت الطائرة قد هبطت للتوّ أم في طريقها إلى الإقلاع.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:32 AM

فيديو رعب كورونا.. أغرب ما فعله طيار حين عَلِم بإصابة بعض الركاب

حاول الابتعاد حتى عن طاقم الضيافة

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
23,784

في مطار نيودلهي بالهند، قام قائد الطائرة ومساعده، بأغرب شيء في عالم الطيران، حين عَلِما أن بعض ركاب الطائرة مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت طائرة شركة طيران آسيا الماليزية، قابعة على أرض مطار نيودلهي، حينما سمع الطيار ومساعده في كابينة القيادة، أن بعض الركاب مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وهنا أصيب الطيار ومساعده بالرعب الشديد؛ فأحكما إغلاق كابينة القيادة، وقررا الهرب من الطائرة لكن ليس عبر باب الطائرة.

وفي الفيديو الغريب الذي بثته الصحيفة، يظهر سلم عمال الطاقم الأرضي بجوار كابينة القيادة؛ بينما خرج أحد الطيارين من شباك كابينة القيادة، في حين كان زميله يناوله حقائبهما من الشباك وبعدها هرب الطيار نفسه من الشباك، ثم هبطا عبر السلم الخارجي؛ مبتعديْن عن الركاب وحتى عن زملائهم من طاقم الضيافة.

ولم تذكر الصحيفة إن كانت الطائرة قد هبطت للتوّ أم في طريقها إلى الإقلاع.

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