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"الصحة": تسجيل 189 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 190 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": نعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح #كورونا في جدة

أكدت أنها ترصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بالفيروس

قالت وزارة الصحة اليوم إنها تعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح #كورونا في #جدة.
وأكدت الوزارة في تصريحات نقلتها "الإخبارية السعودية" أنها ترصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بفيروس #كورونا.
ودشنت وزارة الصحة ظهر اليوم الخميس مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا، وذلك في مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.
ونصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وأوضحت "صحة جدة" أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية ومصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وأضافت أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جارٍ العمل على تجهيزها؛ لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح #كورونا في جدة
سبق

قالت وزارة الصحة اليوم إنها تعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح #كورونا في #جدة.
وأكدت الوزارة في تصريحات نقلتها "الإخبارية السعودية" أنها ترصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بفيروس #كورونا.
ودشنت وزارة الصحة ظهر اليوم الخميس مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا، وذلك في مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.
ونصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وأوضحت "صحة جدة" أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية ومصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وأضافت أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جارٍ العمل على تجهيزها؛ لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:41 PM

"الصحة": نعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح #كورونا في جدة

أكدت أنها ترصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة اليوم إنها تعمل على جدولة المتقدمين لتلقي لقاح #كورونا في #جدة.
وأكدت الوزارة في تصريحات نقلتها "الإخبارية السعودية" أنها ترصد الانخفاض المستمر لحالات الإصابة بفيروس #كورونا.
ودشنت وزارة الصحة ظهر اليوم الخميس مركز لقاحات كورونا في محافظة جدة، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا، وذلك في مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.
ونصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وأوضحت "صحة جدة" أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية ومصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وأضافت أنه سوف يكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جارٍ العمل على تجهيزها؛ لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.

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