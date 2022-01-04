دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن إلى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "هذا يحافظ على صحتكم وصحة من حولكم." وقالت الوزارة إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي الجميع، وناشدت ضيوف الرحمن: "نأمل منكم التقيد بمواعيدكم الظاهرة في تطبيق اعتمرنا تجنبًا للازدحام وحفظاً على سلامتكم."

"الحج والعمرة" تدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-04 دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن إلى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "هذا يحافظ على صحتكم وصحة من حولكم."

وقالت الوزارة إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي الجميع، وناشدت ضيوف الرحمن: "نأمل منكم التقيد بمواعيدكم الظاهرة في تطبيق اعتمرنا تجنبًا للازدحام وحفظاً على سلامتكم."

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 06:01 PM

"الحج والعمرة" تدعو ضيوف الرحمن إلى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التقيد بالمواعيد الظاهرة في تطبيق اعتمرنا تجنبًا للازدحام





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دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن إلى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "هذا يحافظ على صحتكم وصحة من حولكم."

وقالت الوزارة إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقي الجميع، وناشدت ضيوف الرحمن: "نأمل منكم التقيد بمواعيدكم الظاهرة في تطبيق اعتمرنا تجنبًا للازدحام وحفظاً على سلامتكم."