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وزير الخارجية يشارك في أعمال قمة قادة دول العشرين

جدول الأعمال حمل عدة موضوعات.. من بينها "المناخ"

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال قمة قادة دول مجموعة دول العشرين، ضِمن وفد المملكة المشارك حضوريًّا، والذي يضم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك؛ وذلك في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرح أعمال قمة القادة، العديد من الموضوعات، أبرزها قضايا المناخ، والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة فيروس كورونا، وتعزيز التعاون الدولي في العديد من القضايا العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يشارك في أعمال قمة قادة دول العشرين
سبق

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال قمة قادة دول مجموعة دول العشرين، ضِمن وفد المملكة المشارك حضوريًّا، والذي يضم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك؛ وذلك في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرح أعمال قمة القادة، العديد من الموضوعات، أبرزها قضايا المناخ، والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة فيروس كورونا، وتعزيز التعاون الدولي في العديد من القضايا العالمية.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
05:04 PM

وزير الخارجية يشارك في أعمال قمة قادة دول العشرين

جدول الأعمال حمل عدة موضوعات.. من بينها "المناخ"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال قمة قادة دول مجموعة دول العشرين، ضِمن وفد المملكة المشارك حضوريًّا، والذي يضم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك؛ وذلك في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرح أعمال قمة القادة، العديد من الموضوعات، أبرزها قضايا المناخ، والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة فيروس كورونا، وتعزيز التعاون الدولي في العديد من القضايا العالمية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

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