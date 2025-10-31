وزير الخارجية يشارك في أعمال قمة قادة دول العشرين

جدول الأعمال حمل عدة موضوعات.. من بينها "المناخ"

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في أعمال قمة قادة دول مجموعة دول العشرين، ضِمن وفد المملكة المشارك حضوريًّا، والذي يضم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك؛ وذلك في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرح أعمال قمة القادة، العديد من الموضوعات، أبرزها قضايا المناخ، والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة فيروس كورونا، وتعزيز التعاون الدولي في العديد من القضايا العالمية.