الفغم لرتبة (عقيد) في الحرس الملكي

تقلَّد المقدم سعود بن حاكم الفغم، رتبته الجديدة "عقيد" في الحرس الملكي.
"سبق" تعرب عن أمنياتها بالتوفيق والمراتب العليا للعقيد سعود الفغم، متمنية له التوفيق في مسيرته المهنية.
تقلَّد المقدم سعود بن حاكم الفغم، رتبته الجديدة "عقيد" في الحرس الملكي.
"سبق" تعرب عن أمنياتها بالتوفيق والمراتب العليا للعقيد سعود الفغم، متمنية له التوفيق في مسيرته المهنية.
تقلَّد المقدم سعود بن حاكم الفغم، رتبته الجديدة "عقيد" في الحرس الملكي.
"سبق" تعرب عن أمنياتها بالتوفيق والمراتب العليا للعقيد سعود الفغم، متمنية له التوفيق في مسيرته المهنية.
تقلَّد المقدم سعود بن حاكم الفغم، رتبته الجديدة "عقيد" في الحرس الملكي.
"سبق" تعرب عن أمنياتها بالتوفيق والمراتب العليا للعقيد سعود الفغم، متمنية له التوفيق في مسيرته المهنية.