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جمعية الإنجاز والجودة تُطلق مبادرة "عهداً يا مجتمعي أن"

خلال النسخة الرابعة من مهرجان "ألوان الربيع"

أطلقت جمعية الإنجاز والجودة للمسؤولية المجتمعية، مبادرة بعنوان "عهداً يا مجتمعي أن"، خلال النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع، في مركز الملك فهد الحضاري، والذي يستمر عشرة أيام.

واشتمل المهرجان على معارض طبيةٍ تثقيفية، وقدمت الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة القصيم، الدكتورة دورا الحركان، نصائح توعوية للأمهات بمشاكل النظر وطرق الوقاية والعلاج، مؤكدةً أن العلاج مبكراً يعطي نتائج إيجابية.

وقالت رئيس مجلس الإدارة ريم الحسين: إن الجمعية التي انطلقت قبل ستة أشهر، تعتبر ثالث جمعية من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية تهدف لتحقيق عدد من الأعمال، أبرزها تشجيع القطاعات على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة والمواصفات القياسية المعمول بها، وابتكار الحلول المعززة للمسؤولية المجتمعية والتي تحقق التنمية المستدامة.

وأضاف "الحسين": "من أهدافها تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي) للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية مع الإسهام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات في المجتمع، والمساهمة في إبراز المبادرات والممارسات الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية”.

وتابعت: "على ضوء ذلك جرى طرح هذه الفكرة، والتي تهدف إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأت المبادرة من تحد يتمثل في غموض في مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى غالبية أفراد المجتمع وحتى تستطيع الجمعية أن تنطلق بأهدافها وبرامجها أطلقت هذه المبادرة لتوحيد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية”.

وقالت: "تدور فكرة المبادرة حول تبيان بعض الأخطاء الشائعة في المجتمع، والتي تصدر من بعض الأفراد، حيث يقوم الزائر بقطع عهد على نفسه بأن يعمل جاهداً على علاجها والتخلص منها، إضافةً إلى تفعيل هذا العنوان ونشره لتعم الفائدة جميع أفراد المجتمع”.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جمعية الإنجاز والجودة تُطلق مبادرة "عهداً يا مجتمعي أن"
سبق

أطلقت جمعية الإنجاز والجودة للمسؤولية المجتمعية، مبادرة بعنوان "عهداً يا مجتمعي أن"، خلال النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع، في مركز الملك فهد الحضاري، والذي يستمر عشرة أيام.

واشتمل المهرجان على معارض طبيةٍ تثقيفية، وقدمت الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة القصيم، الدكتورة دورا الحركان، نصائح توعوية للأمهات بمشاكل النظر وطرق الوقاية والعلاج، مؤكدةً أن العلاج مبكراً يعطي نتائج إيجابية.

وقالت رئيس مجلس الإدارة ريم الحسين: إن الجمعية التي انطلقت قبل ستة أشهر، تعتبر ثالث جمعية من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية تهدف لتحقيق عدد من الأعمال، أبرزها تشجيع القطاعات على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة والمواصفات القياسية المعمول بها، وابتكار الحلول المعززة للمسؤولية المجتمعية والتي تحقق التنمية المستدامة.

وأضاف "الحسين": "من أهدافها تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي) للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية مع الإسهام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات في المجتمع، والمساهمة في إبراز المبادرات والممارسات الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية”.

وتابعت: "على ضوء ذلك جرى طرح هذه الفكرة، والتي تهدف إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأت المبادرة من تحد يتمثل في غموض في مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى غالبية أفراد المجتمع وحتى تستطيع الجمعية أن تنطلق بأهدافها وبرامجها أطلقت هذه المبادرة لتوحيد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية”.

وقالت: "تدور فكرة المبادرة حول تبيان بعض الأخطاء الشائعة في المجتمع، والتي تصدر من بعض الأفراد، حيث يقوم الزائر بقطع عهد على نفسه بأن يعمل جاهداً على علاجها والتخلص منها، إضافةً إلى تفعيل هذا العنوان ونشره لتعم الفائدة جميع أفراد المجتمع”.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
04:44 PM

جمعية الإنجاز والجودة تُطلق مبادرة "عهداً يا مجتمعي أن"

خلال النسخة الرابعة من مهرجان "ألوان الربيع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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أطلقت جمعية الإنجاز والجودة للمسؤولية المجتمعية، مبادرة بعنوان "عهداً يا مجتمعي أن"، خلال النسخة الرابعة من مهرجان ألوان الربيع، في مركز الملك فهد الحضاري، والذي يستمر عشرة أيام.

واشتمل المهرجان على معارض طبيةٍ تثقيفية، وقدمت الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة القصيم، الدكتورة دورا الحركان، نصائح توعوية للأمهات بمشاكل النظر وطرق الوقاية والعلاج، مؤكدةً أن العلاج مبكراً يعطي نتائج إيجابية.

وقالت رئيس مجلس الإدارة ريم الحسين: إن الجمعية التي انطلقت قبل ستة أشهر، تعتبر ثالث جمعية من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية تهدف لتحقيق عدد من الأعمال، أبرزها تشجيع القطاعات على الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية المعتمدة والمواصفات القياسية المعمول بها، وابتكار الحلول المعززة للمسؤولية المجتمعية والتي تحقق التنمية المستدامة.

وأضاف "الحسين": "من أهدافها تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص وغير الربحي) للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية مع الإسهام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات في المجتمع، والمساهمة في إبراز المبادرات والممارسات الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية”.

وتابعت: "على ضوء ذلك جرى طرح هذه الفكرة، والتي تهدف إلى نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع وتعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأت المبادرة من تحد يتمثل في غموض في مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى غالبية أفراد المجتمع وحتى تستطيع الجمعية أن تنطلق بأهدافها وبرامجها أطلقت هذه المبادرة لتوحيد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية”.

وقالت: "تدور فكرة المبادرة حول تبيان بعض الأخطاء الشائعة في المجتمع، والتي تصدر من بعض الأفراد، حيث يقوم الزائر بقطع عهد على نفسه بأن يعمل جاهداً على علاجها والتخلص منها، إضافةً إلى تفعيل هذا العنوان ونشره لتعم الفائدة جميع أفراد المجتمع”.

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