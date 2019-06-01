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"السودان "تستدعي سفير بلادها  لدى قطر للتشاور

متحدثة الخارجية القطرية نفت في وقت سابق خبر الاستدعاء

اعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء سفير بلادها لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم بغرض التشاور .

وأفاد السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية في تصريح (لسونا) أن السفير سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة.

وكانت قد نفت في وقت سابق المتحدثة الرسمية لوزارة خارجية قطراستدعاء السودان سفيرها .
وقالت : لم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص

الرئيسية/ أخبار العالم

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"السودان "تستدعي سفير بلادها  لدى قطر للتشاور
سبق

اعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء سفير بلادها لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم بغرض التشاور .

وأفاد السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية في تصريح (لسونا) أن السفير سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة.

وكانت قد نفت في وقت سابق المتحدثة الرسمية لوزارة خارجية قطراستدعاء السودان سفيرها .
وقالت : لم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
07:52 PM

"السودان "تستدعي سفير بلادها  لدى قطر للتشاور

متحدثة الخارجية القطرية نفت في وقت سابق خبر الاستدعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,827

اعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء سفير بلادها لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم بغرض التشاور .

وأفاد السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية في تصريح (لسونا) أن السفير سيغادر إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة.

وكانت قد نفت في وقت سابق المتحدثة الرسمية لوزارة خارجية قطراستدعاء السودان سفيرها .
وقالت : لم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص

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