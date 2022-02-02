"العدل" تطلق الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك إلكترونياً

في إطار تيسير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت

أطلقت وزارة العدل الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك إلكترونياً، المتضمن شرحاً مفصلًا لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.



وأكدت الوزارة أن الدليل الإرشادي يأتي في سياق حرصها على تيسير الإجراءات على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني، ويمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والاستعلام وغيرها من الخدمات العقارية.



ويتضمن الدليل شرحاً لمتطلبات خدمة تحديث الصكوك الصادرة عن كتابات العدل، والمحاكم، وشروط الخدمة، وخطوات تحويل صك عقاري من ورقي إلى إلكتروني، إضافة إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد ينفذها المستفيدون خلال تحديث الصكوك وطريقة معالجتها، ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك العقارية من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/RealetateDeedUpdate.pdf .