"‏‫السعودية للكهرباء" تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم من خلال خدمة "حسابي"

دعت الشركة السعودية للكهرباء، جميع المشتركين من ملاك وحدات أو مستأجرين إلى التسجيل في خدمة "حسابي" التي تستهدف تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية.

وقالت الشركة: إن هذه الخدمة سوف تحدد المسؤولية المالية والقانونية المترتبة على استخدام العداد الكهربائي واستهلاك الكهرباء، وذلك من خلال إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد النهائي، وأشارت الشركة إلى أن خدمة "حسابي" تتيح للمستفيد نقل الفاتورة التي تصل إليه بشكل دوري كل شهر إلى اسمه عبر تحديث البيانات آليا.

وأضافت الشركة، أنها تسعى من خلال هذه الخدمة، إلى حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها.

ويمكن التسجيل في هذه الخدمة "حسابي" من خلال الموقع الإلكتروني للشركة se.com.sa او زيارة أحد مكاتب خدمات المشتركين التابعة للشركة والمنتشرة في مناطق المملكة.

وأقرت الشركة تعميم خدمة تحديث البيانات لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، وتشمل جميع القطاعات في مقدمتها القطاع السكني، ودعت الجميع إلى المسارعة بالتسجيل في الخدمة.