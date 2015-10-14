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نوفاك: موسكو والرياض ستوقعان ميثاق تعاون "أبدي" في إطار "أوبك+"

قال: الأمر لا يتعلق بالتعاون في مجال ضبط الإنتاج بل بتفاعل أوسع بكثير

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ عن أن موسكو والرياض ستوقعان اليوم، على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار "أوبك+"، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية.

جاء تصريح الوزير الروسي، خلال جلسة حوار بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرت خلال منتدى الأعمال السعودي - الروسي في العاصمة الرياض.

وقال نوفاك؛ إن "الأمر لا يتعلق بالتعاون في مجال ضبط الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق؛ بل هو تفاعل أوسع بكثير، يعتمد بشكل أساسي على تطوير تعاوننا المشترك في هذا المجال، في شكل متعدّد وثنائي".

وكانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" قد وافقت في يوليو الماضي، على ميثاق تعاون دائم يعطي صبغة رسمية للتعاون بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها تقودها روسيا والسعودية.

وتمّت الموافقة حينها على الوثيقة بالإجماع برفع الأيدي خلال حفل قصير في مستهل اجتماع بمقر منظمة "أوبك" في فيينا بحضور ممثلي الدول الـ14 الأعضاء في "أوبك" والدول الـ10 التي تحالفت معها من خارج المنظمة.

وقالت "بلومبيرغ"، إن الميثاق يعد لحظة مهمة في جهد دبلوماسي سعودي - روسي، وإن تعاوناً من هذا النوع لم يكن بالإمكان تصوره قبل ثلاث سنوات، وشبّهت هذا الميثاق بـ"الزواج الأبدي"، إذ إن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو؛ قال إن الميثاق سيستمر إلى "الأبد".

وأضافت الوكالة أن الرياض تخطط لدعوة رؤساء دول "أوبك+" للمشاركة في حفل توقيع الميثاق خلال زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة.

ألكسندر نوفاك موسكو الرياض أوبك بلس بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نوفاك: موسكو والرياض ستوقعان ميثاق تعاون "أبدي" في إطار "أوبك+"
سبق

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ عن أن موسكو والرياض ستوقعان اليوم، على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار "أوبك+"، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية.

جاء تصريح الوزير الروسي، خلال جلسة حوار بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرت خلال منتدى الأعمال السعودي - الروسي في العاصمة الرياض.

وقال نوفاك؛ إن "الأمر لا يتعلق بالتعاون في مجال ضبط الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق؛ بل هو تفاعل أوسع بكثير، يعتمد بشكل أساسي على تطوير تعاوننا المشترك في هذا المجال، في شكل متعدّد وثنائي".

وكانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" قد وافقت في يوليو الماضي، على ميثاق تعاون دائم يعطي صبغة رسمية للتعاون بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها تقودها روسيا والسعودية.

وتمّت الموافقة حينها على الوثيقة بالإجماع برفع الأيدي خلال حفل قصير في مستهل اجتماع بمقر منظمة "أوبك" في فيينا بحضور ممثلي الدول الـ14 الأعضاء في "أوبك" والدول الـ10 التي تحالفت معها من خارج المنظمة.

وقالت "بلومبيرغ"، إن الميثاق يعد لحظة مهمة في جهد دبلوماسي سعودي - روسي، وإن تعاوناً من هذا النوع لم يكن بالإمكان تصوره قبل ثلاث سنوات، وشبّهت هذا الميثاق بـ"الزواج الأبدي"، إذ إن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو؛ قال إن الميثاق سيستمر إلى "الأبد".

وأضافت الوكالة أن الرياض تخطط لدعوة رؤساء دول "أوبك+" للمشاركة في حفل توقيع الميثاق خلال زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
02:01 PM

نوفاك: موسكو والرياض ستوقعان ميثاق تعاون "أبدي" في إطار "أوبك+"

قال: الأمر لا يتعلق بالتعاون في مجال ضبط الإنتاج بل بتفاعل أوسع بكثير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ عن أن موسكو والرياض ستوقعان اليوم، على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار "أوبك+"، وذلك على هامش زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية.

جاء تصريح الوزير الروسي، خلال جلسة حوار بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، جرت خلال منتدى الأعمال السعودي - الروسي في العاصمة الرياض.

وقال نوفاك؛ إن "الأمر لا يتعلق بالتعاون في مجال ضبط الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق؛ بل هو تفاعل أوسع بكثير، يعتمد بشكل أساسي على تطوير تعاوننا المشترك في هذا المجال، في شكل متعدّد وثنائي".

وكانت الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" قد وافقت في يوليو الماضي، على ميثاق تعاون دائم يعطي صبغة رسمية للتعاون بين 24 دولة منتجة للنفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها تقودها روسيا والسعودية.

وتمّت الموافقة حينها على الوثيقة بالإجماع برفع الأيدي خلال حفل قصير في مستهل اجتماع بمقر منظمة "أوبك" في فيينا بحضور ممثلي الدول الـ14 الأعضاء في "أوبك" والدول الـ10 التي تحالفت معها من خارج المنظمة.

وقالت "بلومبيرغ"، إن الميثاق يعد لحظة مهمة في جهد دبلوماسي سعودي - روسي، وإن تعاوناً من هذا النوع لم يكن بالإمكان تصوره قبل ثلاث سنوات، وشبّهت هذا الميثاق بـ"الزواج الأبدي"، إذ إن الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو؛ قال إن الميثاق سيستمر إلى "الأبد".

وأضافت الوكالة أن الرياض تخطط لدعوة رؤساء دول "أوبك+" للمشاركة في حفل توقيع الميثاق خلال زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة.

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