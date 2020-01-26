النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

200 مفقود على الأقل في انهيار سد جنوب شرقي البرازيل

سيل من الوحول باتجاه "برومادينهو" أدت لسقوط عدد من القتلى

بات نحو 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار سد جنوب شرقي البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي، الجمعة، بحسب بيان لجهاز الإطفاء، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل: سادت مخاوف من أن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت إلى سقوط عدد من القتلى؛ حيث صرح مسؤول في أجهزة الإطفاء لوكالة "فرانس برس" بأنه تم تلقي بلاغات حول "العديد" من الضحايا.

وقال جهاز الإطفاء في بيان: إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخص" بعد الانهيار.

وواجه عمال الإنقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها؛ حيث عبر سيل الوحول طرقًا ومزارع وألحق أضرارًا بالعديد من المنازل ودمّر بعضها.

واستخدمت المروحيات في إنقاذ العديد من الأشخاص الذين علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة البيئة البرازيلية تشكيل خلية أزمة لمواجهة الكارثة، مشيرة إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
200 مفقود على الأقل في انهيار سد جنوب شرقي البرازيل
سبق

بات نحو 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار سد جنوب شرقي البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي، الجمعة، بحسب بيان لجهاز الإطفاء، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل: سادت مخاوف من أن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت إلى سقوط عدد من القتلى؛ حيث صرح مسؤول في أجهزة الإطفاء لوكالة "فرانس برس" بأنه تم تلقي بلاغات حول "العديد" من الضحايا.

وقال جهاز الإطفاء في بيان: إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخص" بعد الانهيار.

وواجه عمال الإنقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها؛ حيث عبر سيل الوحول طرقًا ومزارع وألحق أضرارًا بالعديد من المنازل ودمّر بعضها.

واستخدمت المروحيات في إنقاذ العديد من الأشخاص الذين علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة البيئة البرازيلية تشكيل خلية أزمة لمواجهة الكارثة، مشيرة إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
11:49 PM

200 مفقود على الأقل في انهيار سد جنوب شرقي البرازيل

سيل من الوحول باتجاه "برومادينهو" أدت لسقوط عدد من القتلى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,784

بات نحو 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين، بعد انهيار سد جنوب شرقي البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي، الجمعة، بحسب بيان لجهاز الإطفاء، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل: سادت مخاوف من أن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت إلى سقوط عدد من القتلى؛ حيث صرح مسؤول في أجهزة الإطفاء لوكالة "فرانس برس" بأنه تم تلقي بلاغات حول "العديد" من الضحايا.

وقال جهاز الإطفاء في بيان: إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخص" بعد الانهيار.

وواجه عمال الإنقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها؛ حيث عبر سيل الوحول طرقًا ومزارع وألحق أضرارًا بالعديد من المنازل ودمّر بعضها.

واستخدمت المروحيات في إنقاذ العديد من الأشخاص الذين علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة البيئة البرازيلية تشكيل خلية أزمة لمواجهة الكارثة، مشيرة إلى أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,794
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,578

كاريكاتير

حقوق الغفران

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة