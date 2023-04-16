"جريفيث": جميع الأطراف في اليمن توقع على وقف شامل لإطلاق النار قريباً

أشار إلى تفاوضه معهم على مدى الأسبوعين الماضيين

ذكر مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، اليوم (الخميس)، أنه يتوقع أن تتبنى جميع الأطراف في اليمن قريبًا ورسميًا اتفاقات على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية.

وأوضح "جريفيث" أنه تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على مدى الأسبوعين الماضيين، وفقاً لـ"رويترز".

وأبلغ المبعوث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتطور الجديد.