النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

"تعليم محايل عسير" تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

عن شهرَي رجب وشعبان وستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من الغد

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهرَي رجب وشعبان.

وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم؛ بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد الأحد.

إدارة التعليم محافظة محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم محايل عسير" تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات
سبق

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهرَي رجب وشعبان.

وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم؛ بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد الأحد.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:56 AM

"تعليم محايل عسير" تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

عن شهرَي رجب وشعبان وستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من الغد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - محايل عسير
0
1,176

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهرَي رجب وشعبان.

وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم؛ بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد الأحد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,779
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,864

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة