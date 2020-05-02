وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم؛ بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد الأحد.

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهرَي رجب وشعبان.

"تعليم محايل عسير" تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-02 اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهرَي رجب وشعبان. وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم؛ بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد الأحد.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 11:56 AM

"تعليم محايل عسير" تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات عن شهرَي رجب وشعبان وستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من الغد





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اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهرَي رجب وشعبان.

وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم؛ بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد الأحد.