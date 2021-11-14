أمطار على محافظتي حقل وتيماء بمنطقة تبوك

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظتي حقل وتيماء بمنطقة تبوك ومراكزهما.
كما هطلت أمطار على مراكز القليبة وشقري وبئر بن هرماس التابعة للمنطقة.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظتي حقل وتيماء بمنطقة تبوك ومراكزهما.
كما هطلت أمطار على مراكز القليبة وشقري وبئر بن هرماس التابعة للمنطقة.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظتي حقل وتيماء بمنطقة تبوك ومراكزهما.
كما هطلت أمطار على مراكز القليبة وشقري وبئر بن هرماس التابعة للمنطقة.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظتي حقل وتيماء بمنطقة تبوك ومراكزهما.
كما هطلت أمطار على مراكز القليبة وشقري وبئر بن هرماس التابعة للمنطقة.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.