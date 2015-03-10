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الطائف.. "بلدية العطيف" تُزيل إحداثات مخالفة بمساحة 250 ألف م2

شَمِلت أسوار بلك وغرفًا سكنية من الصفيح وعقومًا ترابية وأسلاكًا شائكة

رصدت أمانة الطائف -ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف- تعديات مخالفة على مساحة تناهز 250 ألف م2، وتأكد مراقبو الأمانة من عدم نظامية الإحداثات التي أقيمت على أراضٍ حكومية بيضاء؛ مستغلين أيام نهاية الأسبوع والإجازات لإقامة الإحداثات والتعديات.

وضمّت التعديات العديدَ من أسوار البلك، وغرفًا سكنية من الصفيح، وعقومًا ترابية، وأسلاكًا شائكة، بمساحة تجاوزت 250 ألف م2.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الإحداثات شملت أيضًا إشغالات مختلفة؛ ومنها حفر بئر ارتوازي والتنفع منها في دعم التعدي على الموقع.

وعملت الفرق الرقابية لمكتب الخدمات على التعامل الفوري مع الإشغالات غير النظامية، وتنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة الجهات المختصة وفرقة أمنية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين.

أمانة الطائف الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. "بلدية العطيف" تُزيل إحداثات مخالفة بمساحة 250 ألف م2
سبق

رصدت أمانة الطائف -ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف- تعديات مخالفة على مساحة تناهز 250 ألف م2، وتأكد مراقبو الأمانة من عدم نظامية الإحداثات التي أقيمت على أراضٍ حكومية بيضاء؛ مستغلين أيام نهاية الأسبوع والإجازات لإقامة الإحداثات والتعديات.

وضمّت التعديات العديدَ من أسوار البلك، وغرفًا سكنية من الصفيح، وعقومًا ترابية، وأسلاكًا شائكة، بمساحة تجاوزت 250 ألف م2.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الإحداثات شملت أيضًا إشغالات مختلفة؛ ومنها حفر بئر ارتوازي والتنفع منها في دعم التعدي على الموقع.

وعملت الفرق الرقابية لمكتب الخدمات على التعامل الفوري مع الإشغالات غير النظامية، وتنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة الجهات المختصة وفرقة أمنية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:21 PM

الطائف.. "بلدية العطيف" تُزيل إحداثات مخالفة بمساحة 250 ألف م2

شَمِلت أسوار بلك وغرفًا سكنية من الصفيح وعقومًا ترابية وأسلاكًا شائكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رصدت أمانة الطائف -ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف- تعديات مخالفة على مساحة تناهز 250 ألف م2، وتأكد مراقبو الأمانة من عدم نظامية الإحداثات التي أقيمت على أراضٍ حكومية بيضاء؛ مستغلين أيام نهاية الأسبوع والإجازات لإقامة الإحداثات والتعديات.

وضمّت التعديات العديدَ من أسوار البلك، وغرفًا سكنية من الصفيح، وعقومًا ترابية، وأسلاكًا شائكة، بمساحة تجاوزت 250 ألف م2.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الإحداثات شملت أيضًا إشغالات مختلفة؛ ومنها حفر بئر ارتوازي والتنفع منها في دعم التعدي على الموقع.

وعملت الفرق الرقابية لمكتب الخدمات على التعامل الفوري مع الإشغالات غير النظامية، وتنفيذ أعمال الإزالة بمشاركة الجهات المختصة وفرقة أمنية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين.

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