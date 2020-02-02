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غداً.. افتتاح "طواف السعودية" للدراجات الهوائية

يقام غداً حفل الافتتاح الرسمي لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية في نسخته الأولى، والذي سينطلق بشكل فعلي بعد غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت المقبل, وتنظمه الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وذلك ضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".
وسيشهد الحفل تقديم الفرق المشاركة في السباق، البالغ عددهم 130 دراجاً عالمياً، يمثلون 18 نادياً في منافسة تمر بخمس مراحل، تبلغ مسافتها الإجمالية 755 كم، حيث ستكون الانطلاقة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما، بمسافة 173 كم، والانطلاقة الثانية من القرية التراثية "حصن سدوس" إلى محافظة الدرعية " البجيري"، بمسافة 182كم، أما ثالث المراحل فستنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119 كم، والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137 كم، والمرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 كم ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة النهاية.
يذكر أن الفرق المشاركة بدأت في التوافد أمس وعلى مدى يومين إلى مدينة الرياض، متطلعين إلى تحقيق نتائج إيجابية، وتسجيل أسبقية في هذه الجولة بالمملكة، التي تأتي ضمن العديد من الجولات التي تحتضنها جملة من العواصم العالمية.

طواف السعودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. افتتاح "طواف السعودية" للدراجات الهوائية
سبق

يقام غداً حفل الافتتاح الرسمي لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية في نسخته الأولى، والذي سينطلق بشكل فعلي بعد غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت المقبل, وتنظمه الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وذلك ضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".
وسيشهد الحفل تقديم الفرق المشاركة في السباق، البالغ عددهم 130 دراجاً عالمياً، يمثلون 18 نادياً في منافسة تمر بخمس مراحل، تبلغ مسافتها الإجمالية 755 كم، حيث ستكون الانطلاقة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما، بمسافة 173 كم، والانطلاقة الثانية من القرية التراثية "حصن سدوس" إلى محافظة الدرعية " البجيري"، بمسافة 182كم، أما ثالث المراحل فستنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119 كم، والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137 كم، والمرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 كم ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة النهاية.
يذكر أن الفرق المشاركة بدأت في التوافد أمس وعلى مدى يومين إلى مدينة الرياض، متطلعين إلى تحقيق نتائج إيجابية، وتسجيل أسبقية في هذه الجولة بالمملكة، التي تأتي ضمن العديد من الجولات التي تحتضنها جملة من العواصم العالمية.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

غداً.. افتتاح "طواف السعودية" للدراجات الهوائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقام غداً حفل الافتتاح الرسمي لطواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية في نسخته الأولى، والذي سينطلق بشكل فعلي بعد غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت المقبل, وتنظمه الهيئة العامة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، وذلك ضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".
وسيشهد الحفل تقديم الفرق المشاركة في السباق، البالغ عددهم 130 دراجاً عالمياً، يمثلون 18 نادياً في منافسة تمر بخمس مراحل، تبلغ مسافتها الإجمالية 755 كم، حيث ستكون الانطلاقة من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما، بمسافة 173 كم، والانطلاقة الثانية من القرية التراثية "حصن سدوس" إلى محافظة الدرعية " البجيري"، بمسافة 182كم، أما ثالث المراحل فستنطلق من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119 كم، والرابعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137 كم، والمرحلة الأخيرة التي تبلغ مسافتها 144 كم ستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة النهاية.
يذكر أن الفرق المشاركة بدأت في التوافد أمس وعلى مدى يومين إلى مدينة الرياض، متطلعين إلى تحقيق نتائج إيجابية، وتسجيل أسبقية في هذه الجولة بالمملكة، التي تأتي ضمن العديد من الجولات التي تحتضنها جملة من العواصم العالمية.

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