"الاستديو" إحداها.. 7 توصيات في ختام ملتقى التحصيل الدراسي بنجران

استهدف 200 من المشرفين وقادة المدارس الابتدائية واشتمل ورشًا وندوات

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ملتقى القيادة المدرسية الذي نفذته إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم القيادة المدرسية، تحت عنوان "التحصيل الدراسي ونواتج التعلم"، برعاية المدير العام للتعليم الدكتور ملفي العتيبي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، والمساعد للشؤون المدرسية مسفر الوادعي، ومدير إدارة الإشراف التربوي علي الوادعي، وقيادات التعليم بالمنطقة، و200 من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وقادة وقائدات المدارس؛ بسبع توصيات.

200 مستهدف

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، أن الملتقى استهدف 200 من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وقادة وقائدات المدارس الابتدائية بـ"تعليم نجران"، واشتمل على العديد من ورش العمل والدورات والندوات التي تحفز التعلم وتضاعف معدلات التحصيل الدراسي لدى الطلاب، وحلّ مشكلة ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية، وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة لحل ذلك ضمن العملية التعليمية، إلى جانب التعرف على مدى فعالية البيئة التعليمية والتربوية على التحصيل الدراسي، وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم والأساليب والوسائل التعليمية، ومشاركة التجارب والخبرات التعليمية السابقة.

توصيات الملتقى

وأكد مدير إدارة الإشراف التربوي علي الوادعي، أن الملتقى خلص إلى الخروج بعدد من التوصيات؛ أهمها الاهتمام بالنمو المعرفي للمعلمين، وذلك بتأهيلهم تدريبيًّا على أيدي مدربين أكفاء؛ لتحقيق أقصى حد ممكن في مهارة صياغة الأهداف والعمل على إنشاء استوديو تعليمي لإنتاج وتجهيز ما من شأنه خدمة التحصيل الدراسي والطرق المثلى للرفع منه، وفق أهداف ومهارات كل مادة دراسية، وعناية قائد المدرسة بمتابعة جميع المعلمين بداية كل فصل دراسي؛ للتحقق من مدى قيام كل معلم ببناء نموذج هيكلي لتجزئة كل وحدة دراسية.

وأضاف: "العمل على رفع المستوى المعرفي والعملي للمعلمين في مجال صياغة الأهداف، وذلك من خلال النشرات التعريفية والقراءة الموجهة والدورات التدريبية بالتنسيق بين قائد المدرسة والمشرف التربوي لكل تخصص، وضرورة العمل على إقامة الدورات التعريفية والورش التدريبية للمعلمين في تطبيق الأهداف على الاختبارات؛ من خلال تحليل محتوى المقرر الدراسي".

وتابع: "وأن يكون في كل مدرسة ركن مختص لإبراز أهداف كل مادة دراسية، وفق مهاراتها ومتطلبات تقييمها وتحليل القائد لواقع المدرسة بكامل مكوناتها وما يحيط بها من مجتمع وفق ما لديه من إمكانات متاحة وفرص تحسين، وما قد يعترضه من عوائق واحتياجات، ووضع خطة العمل المناسبة لتحويل ذلك إلى عمل ملموس لتحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى المخرجات كهدف أساس لكل منظومة تعليمية".

مؤشرات الأداء

وأشار رئيس قسم القيادة المدرسية علي خرصان الوادعي، إلى أنه على هامش الملتقى تم تنفيذ دورة تدريبية للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين، بعنوان "التخطيط وبناء مؤشرات الأداء"، بحضور القيادات التعليمية بتعليم المنطقة.

وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور محمد بن علي العامري، عددًا من المحاور؛ منها تعريف التخطيط ومهامه وآلياته وارتباط التخطيط بالمؤشرات والقواعد الذهبية للتخطيط ومراحله وبناء المؤشرات، كما تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات تحويل الخطط الإستراتيجية إلى خطط تشغيلية وربطها بمؤشرات الأداء.