النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

تمديد عمل "اليامي" مديرًا لـ"مجمع فيصل" بالطائف للعام الرابع

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد عمل الأخصائي أول مبارك بن راشد اليامي، مديرًا لمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف للعام الرابع على التوالي؛ اعتبارًا من 1/ 1/ 1442.

وأعرب "اليامي" عن اعتزازه باستمرار تلك الثقة، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة هذا الصرح الطبي من أجل تقديم أفضل الخدمات.

وقدّم شكره لمدير الشؤون الصحية، على ثقته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.

ويُعد "اليامي" من أبرز القيادات المتميزة في "صحة الطائف"، التي تبوأت مناصب قيادية شهدت نقلات نوعية برزت بشكل لافت في تطوير آلية العمل وبيئته، واستثمار القدرات والكفاءات المتميزة لشغل مناصب مهمة في سبيل تقديم خدمات علاجية متميزة، كما أسهم في التطوير الشامل للمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تمديد عمل "اليامي" مديرًا لـ"مجمع فيصل" بالطائف للعام الرابع
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد عمل الأخصائي أول مبارك بن راشد اليامي، مديرًا لمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف للعام الرابع على التوالي؛ اعتبارًا من 1/ 1/ 1442.

وأعرب "اليامي" عن اعتزازه باستمرار تلك الثقة، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة هذا الصرح الطبي من أجل تقديم أفضل الخدمات.

وقدّم شكره لمدير الشؤون الصحية، على ثقته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.

ويُعد "اليامي" من أبرز القيادات المتميزة في "صحة الطائف"، التي تبوأت مناصب قيادية شهدت نقلات نوعية برزت بشكل لافت في تطوير آلية العمل وبيئته، واستثمار القدرات والكفاءات المتميزة لشغل مناصب مهمة في سبيل تقديم خدمات علاجية متميزة، كما أسهم في التطوير الشامل للمستشفى.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
07:01 PM

تمديد عمل "اليامي" مديرًا لـ"مجمع فيصل" بالطائف للعام الرابع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
321

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، قرارًا بتمديد عمل الأخصائي أول مبارك بن راشد اليامي، مديرًا لمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف للعام الرابع على التوالي؛ اعتبارًا من 1/ 1/ 1442.

وأعرب "اليامي" عن اعتزازه باستمرار تلك الثقة، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة هذا الصرح الطبي من أجل تقديم أفضل الخدمات.

وقدّم شكره لمدير الشؤون الصحية، على ثقته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.

ويُعد "اليامي" من أبرز القيادات المتميزة في "صحة الطائف"، التي تبوأت مناصب قيادية شهدت نقلات نوعية برزت بشكل لافت في تطوير آلية العمل وبيئته، واستثمار القدرات والكفاءات المتميزة لشغل مناصب مهمة في سبيل تقديم خدمات علاجية متميزة، كما أسهم في التطوير الشامل للمستشفى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,019
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,760

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة