بالصور.. الدفاع المدني بالنماص يسيطر على حريق في جبل ناصر بشعف آل وليد

أعلن الدفاع المدني السعودي، أن دفاع مدني النماص سيطر على حريق في جبل ناصر بشعف آل وليد، دون وقوع إصابات -ولله الحمد- مع وجود فِرَق للمتابعة والتمركز في الموقع.
أعلن الدفاع المدني السعودي، أن دفاع مدني النماص سيطر على حريق في جبل ناصر بشعف آل وليد، دون وقوع إصابات -ولله الحمد- مع وجود فِرَق للمتابعة والتمركز في الموقع.
أعلن الدفاع المدني السعودي، أن دفاع مدني النماص سيطر على حريق في جبل ناصر بشعف آل وليد، دون وقوع إصابات -ولله الحمد- مع وجود فِرَق للمتابعة والتمركز في الموقع.
أعلن الدفاع المدني السعودي، أن دفاع مدني النماص سيطر على حريق في جبل ناصر بشعف آل وليد، دون وقوع إصابات -ولله الحمد- مع وجود فِرَق للمتابعة والتمركز في الموقع.