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التحالف: تدمير لَغَمين جنوب البحر الأحمر

إيرانِيَّا الصنع.. وزرعتهما المليشيات الحوثية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لَغَمين بحريين زرعتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وذكر التحالف أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانيي الصنع من نوع "صدف".

وأشار إلى إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٦ لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا خلال الفترات السابقة.

وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للمليشيات التي تنفذ بدعم إيراني؛ تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: تدمير لَغَمين جنوب البحر الأحمر
سبق

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لَغَمين بحريين زرعتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وذكر التحالف أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانيي الصنع من نوع "صدف".

وأشار إلى إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٦ لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا خلال الفترات السابقة.

وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للمليشيات التي تنفذ بدعم إيراني؛ تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
02:59 PM

التحالف: تدمير لَغَمين جنوب البحر الأحمر

إيرانِيَّا الصنع.. وزرعتهما المليشيات الحوثية

A A A
محمد المواسي - جازان
0
565

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لَغَمين بحريين زرعتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وذكر التحالف أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانيي الصنع من نوع "صدف".

وأشار إلى إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٦ لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا خلال الفترات السابقة.

وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للمليشيات التي تنفذ بدعم إيراني؛ تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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