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#حساب_المواطن عن الدفعة 22: 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد

تعويضات الدفعة السابقة 10.3 مليون و83 % من المؤهلين شملهم الدعم

كشف برنامج "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ 22 التي بدأ إيداعها اليوم، حيث تم صرف 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وأشار البرنامج إلى أن تعويضات الدفعة السابقة بلغت 10.3 مليون ريال، وأن 83 % من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#حساب_المواطن عن الدفعة 22: 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد
سبق

كشف برنامج "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ 22 التي بدأ إيداعها اليوم، حيث تم صرف 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وأشار البرنامج إلى أن تعويضات الدفعة السابقة بلغت 10.3 مليون ريال، وأن 83 % من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:32 PM

#حساب_المواطن عن الدفعة 22: 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد

تعويضات الدفعة السابقة 10.3 مليون و83 % من المؤهلين شملهم الدعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف برنامج "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ 22 التي بدأ إيداعها اليوم، حيث تم صرف 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وأشار البرنامج إلى أن تعويضات الدفعة السابقة بلغت 10.3 مليون ريال، وأن 83 % من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,649
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,553
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,035

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