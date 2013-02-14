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مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن تختتم تصفياتها النهائية

بمشاركة 93 طالبًا وطالبة وفي دورتها السابعة

اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أول أمس للبنين والبنات في دورتها السابعة للعام 1443هـ، والتي نظمتها الأمانة العامة للمسابقة برعاية أمير المنطقة.

وأقيمت تصفيات البنين يوم السبت الماضي بجامع الراجحي بحي الجزيرة، وتصفيات البنات يومي الجمعة والسبت بمقر مكتب التعليم النسائي بحي الربوة.

وتنافس في التصفيات النهائية للمسابقة 93 مشاركاً ومشاركة في جميع فروع المسابقة يمثلون 22 جمعية من عموم جمعيات المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، إضافة إلى مرشحي جمعية مكنون بمدينة الرياض.

وتكونت لجنة تحكيم البنين من 9 محكمين موزعين على لجنتين، ولجنة البنات من 10 محكمات موزعات على لجنتين أيضًا، وبلغ عدد المشاركين من البنين 55 طالبًا، والبنات 38 طالبة.

وسيعلن عن نتائج الفائزين والفائزات بالمسابقة البالغ جوائزها 700 ألف ريال بعد اعتمادها من الأمانة العامة للمسابقة.

مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن تختتم تصفياتها النهائية
سبق

اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أول أمس للبنين والبنات في دورتها السابعة للعام 1443هـ، والتي نظمتها الأمانة العامة للمسابقة برعاية أمير المنطقة.

وأقيمت تصفيات البنين يوم السبت الماضي بجامع الراجحي بحي الجزيرة، وتصفيات البنات يومي الجمعة والسبت بمقر مكتب التعليم النسائي بحي الربوة.

وتنافس في التصفيات النهائية للمسابقة 93 مشاركاً ومشاركة في جميع فروع المسابقة يمثلون 22 جمعية من عموم جمعيات المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، إضافة إلى مرشحي جمعية مكنون بمدينة الرياض.

وتكونت لجنة تحكيم البنين من 9 محكمين موزعين على لجنتين، ولجنة البنات من 10 محكمات موزعات على لجنتين أيضًا، وبلغ عدد المشاركين من البنين 55 طالبًا، والبنات 38 طالبة.

وسيعلن عن نتائج الفائزين والفائزات بالمسابقة البالغ جوائزها 700 ألف ريال بعد اعتمادها من الأمانة العامة للمسابقة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:11 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:24 PM

مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن تختتم تصفياتها النهائية

بمشاركة 93 طالبًا وطالبة وفي دورتها السابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت التصفيات النهائية لمسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره أول أمس للبنين والبنات في دورتها السابعة للعام 1443هـ، والتي نظمتها الأمانة العامة للمسابقة برعاية أمير المنطقة.

وأقيمت تصفيات البنين يوم السبت الماضي بجامع الراجحي بحي الجزيرة، وتصفيات البنات يومي الجمعة والسبت بمقر مكتب التعليم النسائي بحي الربوة.

وتنافس في التصفيات النهائية للمسابقة 93 مشاركاً ومشاركة في جميع فروع المسابقة يمثلون 22 جمعية من عموم جمعيات المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، إضافة إلى مرشحي جمعية مكنون بمدينة الرياض.

وتكونت لجنة تحكيم البنين من 9 محكمين موزعين على لجنتين، ولجنة البنات من 10 محكمات موزعات على لجنتين أيضًا، وبلغ عدد المشاركين من البنين 55 طالبًا، والبنات 38 طالبة.

وسيعلن عن نتائج الفائزين والفائزات بالمسابقة البالغ جوائزها 700 ألف ريال بعد اعتمادها من الأمانة العامة للمسابقة.

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