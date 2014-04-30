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الأخضر يواصل تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي بمدينة ماربيا الإسبانية

البريك: الجميع يسعى للظهور بشكل مثالي في كأس العالم

واصل المنتخب السعودي الأول اليوم السبت تدريباته في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الفترة المسائية التي أُجريت على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي لتمارين لياقية مكثفة، بدأت بالجري على مرتفعات مختلفة، ثم تمارين تقوية. واختُتمت الحملة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب السعودي عصر غد الأحد حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

من جانبه، أكد مدافع المنتخب محمد البريك أهمية المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي في إكمال جاهزية الأخضر من النواحي كافة. مبينًا أن الجميع يسعى للظهور بشكل مثالي في كأس العالم؛ وهو ما يجعلنا في حالة تركيز عالٍ من أجل الاستفادة من المرحلة الحالية التي بدورها ستسهم في ظهور الأخضر بالشكل المأمول.

وعن نوعية التمارين قال: مدرب اللياقة يعمل معنا بشكل مكثف من ناحية الجرعات اللياقة؛ لكي يزيد من المعدل اللياقي لدينا جميعًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يواصل تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي بمدينة ماربيا الإسبانية
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول اليوم السبت تدريباته في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الفترة المسائية التي أُجريت على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي لتمارين لياقية مكثفة، بدأت بالجري على مرتفعات مختلفة، ثم تمارين تقوية. واختُتمت الحملة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب السعودي عصر غد الأحد حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

من جانبه، أكد مدافع المنتخب محمد البريك أهمية المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي في إكمال جاهزية الأخضر من النواحي كافة. مبينًا أن الجميع يسعى للظهور بشكل مثالي في كأس العالم؛ وهو ما يجعلنا في حالة تركيز عالٍ من أجل الاستفادة من المرحلة الحالية التي بدورها ستسهم في ظهور الأخضر بالشكل المأمول.

وعن نوعية التمارين قال: مدرب اللياقة يعمل معنا بشكل مكثف من ناحية الجرعات اللياقة؛ لكي يزيد من المعدل اللياقي لدينا جميعًا.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:22 PM

الأخضر يواصل تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي بمدينة ماربيا الإسبانية

البريك: الجميع يسعى للظهور بشكل مثالي في كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي الأول اليوم السبت تدريباته في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وخصص المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو بيتزي الفترة المسائية التي أُجريت على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي لتمارين لياقية مكثفة، بدأت بالجري على مرتفعات مختلفة، ثم تمارين تقوية. واختُتمت الحملة التدريبية بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب السعودي عصر غد الأحد حصة تدريبية مسائية عند الخامسة والنصف "بتوقيت إسبانيا" على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.

من جانبه، أكد مدافع المنتخب محمد البريك أهمية المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي في إكمال جاهزية الأخضر من النواحي كافة. مبينًا أن الجميع يسعى للظهور بشكل مثالي في كأس العالم؛ وهو ما يجعلنا في حالة تركيز عالٍ من أجل الاستفادة من المرحلة الحالية التي بدورها ستسهم في ظهور الأخضر بالشكل المأمول.

وعن نوعية التمارين قال: مدرب اللياقة يعمل معنا بشكل مكثف من ناحية الجرعات اللياقة؛ لكي يزيد من المعدل اللياقي لدينا جميعًا.

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