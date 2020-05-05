ووفق "روسيا اليوم"، قالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في موسكو حيث تجاوز 50 % من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.

وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا إلى 1770 حالة.

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 95 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 155370 مصاباً.

بأكثر من 10 آلاف جديدة.. روسيا تتجاوز الـ 155 ألف إصابة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-05 أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 95 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 155370 مصاباً. وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا إلى 1770 حالة. ووفق "روسيا اليوم"، قالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في موسكو حيث تجاوز 50 % من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 11:08 AM

بأكثر من 10 آلاف جديدة.. روسيا تتجاوز الـ 155 ألف إصابة بكورونا 92 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بالبلاد رفعت الإجمالي إلى 1770 ضحية





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أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 95 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 155370 مصاباً.

وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا إلى 1770 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في موسكو حيث تجاوز 50 % من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.