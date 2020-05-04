قطر.. 640 إصابة بكورونا والحصيلة تتجاوز 16 ألف مصاب

الصحة: إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1810 حالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16191.

وأشارت الوزارة إلى أن الفترة الحالية ستشهد تذبذباً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض لعدة أسباب من بينها "أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجياً".

ووفقاً لبيان الوزارة، تعافى 146 من المرض ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1810 حالات.