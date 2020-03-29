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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"الأمن العام" يخصص فريق عمل لتلقي طلبات التنقل بين المناطق للحالات الطارئة والاستثنائية

التواصل عبر الإيميل برسالة تتضمن بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً لظروفه

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فقد تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب معالي مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية، ويمكن التواصل مع فريق العمل عبر

الإيميل : roc@ps.moi.gov.sa

على أن تتضمن الإرسالية بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً موجزاً لظروفه مرفقاً بها ما يؤكد ذلك، والتي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وسيتم التواصل معه مباشرة، مؤكداً أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيباً بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها، وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

الأمن العام فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن العام" يخصص فريق عمل لتلقي طلبات التنقل بين المناطق للحالات الطارئة والاستثنائية
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فقد تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب معالي مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية، ويمكن التواصل مع فريق العمل عبر

الإيميل : roc@ps.moi.gov.sa

على أن تتضمن الإرسالية بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً موجزاً لظروفه مرفقاً بها ما يؤكد ذلك، والتي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وسيتم التواصل معه مباشرة، مؤكداً أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيباً بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها، وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:15 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:34 PM

"الأمن العام" يخصص فريق عمل لتلقي طلبات التنقل بين المناطق للحالات الطارئة والاستثنائية

التواصل عبر الإيميل برسالة تتضمن بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً لظروفه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
2,502

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فقد تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب معالي مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية، ويمكن التواصل مع فريق العمل عبر

الإيميل : roc@ps.moi.gov.sa

على أن تتضمن الإرسالية بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً موجزاً لظروفه مرفقاً بها ما يؤكد ذلك، والتي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وسيتم التواصل معه مباشرة، مؤكداً أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيباً بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها، وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

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