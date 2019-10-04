النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة السعودية

بعد موافقة اتحاد القدم على اللعب في رام الله

رفع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، نظير موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم 15 أكتوبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وعبر في بيان صدر عن الاتحاد الفلسطيني اليوم عن عظيم شكره والأسرة الرياضية الفلسطينية للهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وللقائمين على الرياضة بالمملكة كافة.

وقال الرجوب :" إن هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة العربية السعودية فيما يخص فلسطين، والتي كانت دائماً تعتبر الهوية الوطنية الفلسطينية عنصراً واجب الوجود.

وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، متمنياً أن يشكل هذا الموقف التاريخي للمملكة حافزاً للآخرين بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها انطلاقاً من حق الفلسطينيين اللعب على أرضهم وفق ما أقرته كافة لوائح وأنظمة الاتحادين القاري والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور لفلسطين.

ولفت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن الاتحاد الفلسطيني قد تسلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي إلى فلسطين، مقدماً الشكر للأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة على جهوده الكبيرة التي سخرها لضمان إقامة اللقاء في فلسطين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة السعودية
سبق

رفع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، نظير موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم 15 أكتوبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وعبر في بيان صدر عن الاتحاد الفلسطيني اليوم عن عظيم شكره والأسرة الرياضية الفلسطينية للهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وللقائمين على الرياضة بالمملكة كافة.

وقال الرجوب :" إن هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة العربية السعودية فيما يخص فلسطين، والتي كانت دائماً تعتبر الهوية الوطنية الفلسطينية عنصراً واجب الوجود.

وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، متمنياً أن يشكل هذا الموقف التاريخي للمملكة حافزاً للآخرين بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها انطلاقاً من حق الفلسطينيين اللعب على أرضهم وفق ما أقرته كافة لوائح وأنظمة الاتحادين القاري والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور لفلسطين.

ولفت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن الاتحاد الفلسطيني قد تسلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي إلى فلسطين، مقدماً الشكر للأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة على جهوده الكبيرة التي سخرها لضمان إقامة اللقاء في فلسطين.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
10:00 PM

رئيس الاتحاد الفلسطيني يشكر القيادة السعودية

بعد موافقة اتحاد القدم على اللعب في رام الله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
2
3,684

رفع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، نظير موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمام المنتخب فلسطين يوم 15 أكتوبر على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

وعبر في بيان صدر عن الاتحاد الفلسطيني اليوم عن عظيم شكره والأسرة الرياضية الفلسطينية للهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم، وللقائمين على الرياضة بالمملكة كافة.

وقال الرجوب :" إن هذه الخطوة تعد لحظة تاريخية في مكانة الرياضة الفلسطينية، لما لها من دلالات سياسية تعكس الالتزام الثابت للمملكة العربية السعودية فيما يخص فلسطين، والتي كانت دائماً تعتبر الهوية الوطنية الفلسطينية عنصراً واجب الوجود.

وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر رسالة للاحتلال بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، متمنياً أن يشكل هذا الموقف التاريخي للمملكة حافزاً للآخرين بوجوب زيارة فلسطين واللعب على أرضها انطلاقاً من حق الفلسطينيين اللعب على أرضهم وفق ما أقرته كافة لوائح وأنظمة الاتحادين القاري والدولي، وتبديد كل عناصر القلق عند من يتردد للحضور لفلسطين.

ولفت رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن الاتحاد الفلسطيني قد تسلم قائمة بعثة المنتخب السعودي التي ستأتي إلى فلسطين، مقدماً الشكر للأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة على جهوده الكبيرة التي سخرها لضمان إقامة اللقاء في فلسطين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,563
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,457
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,510
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,159

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة