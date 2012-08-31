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بلدي "قفل صامطة" يناقش شكاوى المواطنين في اجتماعه الـ 79

من أجل العمل على معالجتها والتجاوب معها وفق المهم منها

عقد المجلس البلدي ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم الأحد اجتماعه التاسع والسبعين، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي عبده بن علي محنشي وأعضاء المجلس.

وقد بدأ الاجتماع بالترحيب برئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق والذي باشر العمل خلفًا للرئيس السابق محمد بن حسن الحامظي، متمنين له التوفيق في مهام عمله رئيسًا لبلدية القفل.

وناقش أعضاء المجلس البلدي خلال الاجتماع جميع المحاضر السابقة والتي تمت خلال عام ١٤٤١هـ، ودراسة العوائق التي واجهت التوصيات الصادرة في الاجتماعات خلال العام الماضي.

كما ناقش أعضاء المجلس الشكاوى التي رفعها المواطنون من أهالي مركز القفل والقرى التابعة لها وتدوينها للعمل على معالجتها والتجاوب معها وفق المهم منها بعد التنسيق مع بلدية القفل بهذا الشأن من أجل راحة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الضرورية من الخدمات البلدية بأسرع وقت ممكن.

ومن جانب آخر، قدم رئيس المجلس البلدي عبده محنشي شكره لأعضاء المجلس على تفاعلهم الدائم ومتابعتهم المستمرة، وكذلك التجاوب السريع من قِبل بلدية المركز للعمل على تنفيذ توصيات المجلس ومناقشة ما يوجهها من معوقات، والعمل على تذليلها من أجل راحة سكان وأهالي المركز والقرى التابعة له.

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بلدي "قفل صامطة" يناقش شكاوى المواطنين في اجتماعه الـ 79
سبق

عقد المجلس البلدي ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم الأحد اجتماعه التاسع والسبعين، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي عبده بن علي محنشي وأعضاء المجلس.

وقد بدأ الاجتماع بالترحيب برئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق والذي باشر العمل خلفًا للرئيس السابق محمد بن حسن الحامظي، متمنين له التوفيق في مهام عمله رئيسًا لبلدية القفل.

وناقش أعضاء المجلس البلدي خلال الاجتماع جميع المحاضر السابقة والتي تمت خلال عام ١٤٤١هـ، ودراسة العوائق التي واجهت التوصيات الصادرة في الاجتماعات خلال العام الماضي.

كما ناقش أعضاء المجلس الشكاوى التي رفعها المواطنون من أهالي مركز القفل والقرى التابعة لها وتدوينها للعمل على معالجتها والتجاوب معها وفق المهم منها بعد التنسيق مع بلدية القفل بهذا الشأن من أجل راحة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الضرورية من الخدمات البلدية بأسرع وقت ممكن.

ومن جانب آخر، قدم رئيس المجلس البلدي عبده محنشي شكره لأعضاء المجلس على تفاعلهم الدائم ومتابعتهم المستمرة، وكذلك التجاوب السريع من قِبل بلدية المركز للعمل على تنفيذ توصيات المجلس ومناقشة ما يوجهها من معوقات، والعمل على تذليلها من أجل راحة سكان وأهالي المركز والقرى التابعة له.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:36 PM

بلدي "قفل صامطة" يناقش شكاوى المواطنين في اجتماعه الـ 79

من أجل العمل على معالجتها والتجاوب معها وفق المهم منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد المجلس البلدي ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم الأحد اجتماعه التاسع والسبعين، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي عبده بن علي محنشي وأعضاء المجلس.

وقد بدأ الاجتماع بالترحيب برئيس بلدية القفل المهندس مشاري بن حسن الحاذق والذي باشر العمل خلفًا للرئيس السابق محمد بن حسن الحامظي، متمنين له التوفيق في مهام عمله رئيسًا لبلدية القفل.

وناقش أعضاء المجلس البلدي خلال الاجتماع جميع المحاضر السابقة والتي تمت خلال عام ١٤٤١هـ، ودراسة العوائق التي واجهت التوصيات الصادرة في الاجتماعات خلال العام الماضي.

كما ناقش أعضاء المجلس الشكاوى التي رفعها المواطنون من أهالي مركز القفل والقرى التابعة لها وتدوينها للعمل على معالجتها والتجاوب معها وفق المهم منها بعد التنسيق مع بلدية القفل بهذا الشأن من أجل راحة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الضرورية من الخدمات البلدية بأسرع وقت ممكن.

ومن جانب آخر، قدم رئيس المجلس البلدي عبده محنشي شكره لأعضاء المجلس على تفاعلهم الدائم ومتابعتهم المستمرة، وكذلك التجاوب السريع من قِبل بلدية المركز للعمل على تنفيذ توصيات المجلس ومناقشة ما يوجهها من معوقات، والعمل على تذليلها من أجل راحة سكان وأهالي المركز والقرى التابعة له.

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