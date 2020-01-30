وأوضح المرصد في تقرير نُشر اليوم أن المقاتلين الذين ينحدرون من جنسيات غير سورية قتلوا جراء المعارك الدائرة مع قوات المعارضة في محيط خان طومان ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي. وأشار إلى أن ذلك التطور جاء بعد دخول الميليشيات الموالية لإيران على خط معركة استرداد دمشق – حلب الدولي المعروف بـ M5.

مقتل 6 عناصر من ميليشيات إيران بريف حلب الجنوبي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-30 أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران قتلوا خلال الأيام الماضية بريف حلب الجنوبي. وأوضح المرصد في تقرير نُشر اليوم أن المقاتلين الذين ينحدرون من جنسيات غير سورية قتلوا جراء المعارك الدائرة مع قوات المعارضة في محيط خان طومان ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي.

وأشار إلى أن ذلك التطور جاء بعد دخول الميليشيات الموالية لإيران على خط معركة استرداد دمشق – حلب الدولي المعروف بـ M5.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 04:32 PM

مقتل 6 عناصر من ميليشيات إيران بريف حلب الجنوبي في المعارك الدائرة مع قوات المعارضة بمحيط خان طومان





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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة عناصر من الميليشيات الموالية لإيران قتلوا خلال الأيام الماضية بريف حلب الجنوبي.

وأوضح المرصد في تقرير نُشر اليوم أن المقاتلين الذين ينحدرون من جنسيات غير سورية قتلوا جراء المعارك الدائرة مع قوات المعارضة في محيط خان طومان ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي.

وأشار إلى أن ذلك التطور جاء بعد دخول الميليشيات الموالية لإيران على خط معركة استرداد دمشق – حلب الدولي المعروف بـ M5.