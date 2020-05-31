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إيران .. 63 وفاة و2516 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 60 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 63 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 57 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة وفاة.

ووفق روسيا اليوم سجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 2516 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2282 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في الجمهورية الإسلامية 151466.

وذكرت الوزارة أن 2527 مصابًا بالعدوى لا يزالون في حالة صحية حرجة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران .. 63 وفاة و2516 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 60 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 63 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 57 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة وفاة.

ووفق روسيا اليوم سجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 2516 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2282 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في الجمهورية الإسلامية 151466.

وذكرت الوزارة أن 2527 مصابًا بالعدوى لا يزالون في حالة صحية حرجة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:07 PM

إيران .. 63 وفاة و2516 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 60 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" رصد 63 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 57 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة وفاة.

ووفق روسيا اليوم سجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 2516 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2282 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في الجمهورية الإسلامية 151466.

وذكرت الوزارة أن 2527 مصابًا بالعدوى لا يزالون في حالة صحية حرجة.

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