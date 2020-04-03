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إعلامي "كولومبي" محذراً "فالكاو": انسى منتخب بلادك حال الانضمام لـ "الهلال" !

حذّر الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس، اللاعب رادميل فالكاو من الانتقال لصالح الهلال السعودي مشدداً على أن انتقال اللاعب لهناك سيعني انتهاء حياته الكروية مع منتخب بلاده.

وقال ستيفن في مقابلة عبر أحد البرامج الرياضية في التلفزيون الكولومبي:" رحيل فالكاو للهلال أعتقد أنه شائعة لكن حال كان الأمر حقيقياً فسيكون هذا بمثابة نهاية عصر اللاعب مع المنتخب الكولومبي".

وأضاف :" اللاعب من الأساس على وشك إنهاء مسيرته مع منتخب بلاده بسبب تقدم عمره "35" عاماً إضافة للقوة البدنية وإصابته الكثيرة هذه الأيام إلا أن انتقاله للهلال سيعجّل من تلك النهاية ".

وأضاف :" الدوري السعودي غير متابع من قبل الإعلام الكولومبي وبالتالي سيخفت الضوء على اللاعب ولن يكون في دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب ".

وكانت تقارير إعلامية قد راجت مؤخراً بشأن انتقال اللاعب الكولومبي للهلال مطلع الموسم المقبل خصوصاً أن عقده مع غلطة سراي التركي ينتهي في يونيو المقبل.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إعلامي "كولومبي" محذراً "فالكاو": انسى منتخب بلادك حال الانضمام لـ "الهلال" !
سبق

حذّر الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس، اللاعب رادميل فالكاو من الانتقال لصالح الهلال السعودي مشدداً على أن انتقال اللاعب لهناك سيعني انتهاء حياته الكروية مع منتخب بلاده.

وقال ستيفن في مقابلة عبر أحد البرامج الرياضية في التلفزيون الكولومبي:" رحيل فالكاو للهلال أعتقد أنه شائعة لكن حال كان الأمر حقيقياً فسيكون هذا بمثابة نهاية عصر اللاعب مع المنتخب الكولومبي".

وأضاف :" اللاعب من الأساس على وشك إنهاء مسيرته مع منتخب بلاده بسبب تقدم عمره "35" عاماً إضافة للقوة البدنية وإصابته الكثيرة هذه الأيام إلا أن انتقاله للهلال سيعجّل من تلك النهاية ".

وأضاف :" الدوري السعودي غير متابع من قبل الإعلام الكولومبي وبالتالي سيخفت الضوء على اللاعب ولن يكون في دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب ".

وكانت تقارير إعلامية قد راجت مؤخراً بشأن انتقال اللاعب الكولومبي للهلال مطلع الموسم المقبل خصوصاً أن عقده مع غلطة سراي التركي ينتهي في يونيو المقبل.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
08:55 PM

إعلامي "كولومبي" محذراً "فالكاو": انسى منتخب بلادك حال الانضمام لـ "الهلال" !

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محمد السيّد - الرياض
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حذّر الإعلامي الكولومبي ستيفن آرس، اللاعب رادميل فالكاو من الانتقال لصالح الهلال السعودي مشدداً على أن انتقال اللاعب لهناك سيعني انتهاء حياته الكروية مع منتخب بلاده.

وقال ستيفن في مقابلة عبر أحد البرامج الرياضية في التلفزيون الكولومبي:" رحيل فالكاو للهلال أعتقد أنه شائعة لكن حال كان الأمر حقيقياً فسيكون هذا بمثابة نهاية عصر اللاعب مع المنتخب الكولومبي".

وأضاف :" اللاعب من الأساس على وشك إنهاء مسيرته مع منتخب بلاده بسبب تقدم عمره "35" عاماً إضافة للقوة البدنية وإصابته الكثيرة هذه الأيام إلا أن انتقاله للهلال سيعجّل من تلك النهاية ".

وأضاف :" الدوري السعودي غير متابع من قبل الإعلام الكولومبي وبالتالي سيخفت الضوء على اللاعب ولن يكون في دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب ".

وكانت تقارير إعلامية قد راجت مؤخراً بشأن انتقال اللاعب الكولومبي للهلال مطلع الموسم المقبل خصوصاً أن عقده مع غلطة سراي التركي ينتهي في يونيو المقبل.

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