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"التأهيل الشامل" بتبوك ودار الملاحظة يقيمان حفلي معايدة للنزلاء

لمشاركتهم فرحة العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أقام مركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم (الخميس)، حفل معايدة لنزلاء المركز والدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية علي بن مهدي العطوي، ومدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم، ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بالإنابة حماد سلمان البلوي وعدد من المشرفين والمناوبين.

وهدفت الزيارة إلى مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على حاجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على خدمات المركز والدار وعلى ما يقدمه خلال العيد للنزلاء.

وشدد الحربي على حرص وتوجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بهدف تطوير العمل ومشاركة العاملين والنزلاء فرحة عيد الفطر المبارك.

وقدم الحربي شكره لجميع المكلفين بإجازة العيد على جهودهم ومشاركة النزلاء فرحة العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

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"التأهيل الشامل" بتبوك ودار الملاحظة يقيمان حفلي معايدة للنزلاء
سبق

أقام مركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم (الخميس)، حفل معايدة لنزلاء المركز والدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية علي بن مهدي العطوي، ومدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم، ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بالإنابة حماد سلمان البلوي وعدد من المشرفين والمناوبين.

وهدفت الزيارة إلى مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على حاجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على خدمات المركز والدار وعلى ما يقدمه خلال العيد للنزلاء.

وشدد الحربي على حرص وتوجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بهدف تطوير العمل ومشاركة العاملين والنزلاء فرحة عيد الفطر المبارك.

وقدم الحربي شكره لجميع المكلفين بإجازة العيد على جهودهم ومشاركة النزلاء فرحة العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
09:03 PM

"التأهيل الشامل" بتبوك ودار الملاحظة يقيمان حفلي معايدة للنزلاء

لمشاركتهم فرحة العيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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نواف الغضوري - تبوك
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أقام مركز التأهيل الشامل، ودار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم (الخميس)، حفل معايدة لنزلاء المركز والدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية علي بن مهدي العطوي، ومدير مركز التأهيل الشامل أسعد أبو هاشم، ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بالإنابة حماد سلمان البلوي وعدد من المشرفين والمناوبين.

وهدفت الزيارة إلى مشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، والاطلاع على حاجاتهم والخدمات المقدمة لهم، كما شملت الاحتفالية الاطلاع على خدمات المركز والدار وعلى ما يقدمه خلال العيد للنزلاء.

وشدد الحربي على حرص وتوجيهات أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بهدف تطوير العمل ومشاركة العاملين والنزلاء فرحة عيد الفطر المبارك.

وقدم الحربي شكره لجميع المكلفين بإجازة العيد على جهودهم ومشاركة النزلاء فرحة العيد، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والمسرات وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

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