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"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإعلامي سعيد الزهراني يغادر المستشفى بعد شفائه من "كورونا"

غادر مدير صحيفة المدينة بالطائف، الإعلامي الزميل سعيد بن عبدالله الزهراني، مجمع الملك فيصل بالطائف، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأمضى "الزهراني" في المستشفى 27 يومًا منها 17 في العناية المركزة.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من اطمأن على صحته ومتابعته أثناء تواجده في المستشفى.

كما شكر كل من قام بتعزيته في وفاة والدته رحمها الله، معتذرًا عن عدم الرد على آلاف الاتصالات والرسائل التي وردت، بسبب الظروف الصحية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للكوادر الطبية والإدارية في مجمع الملك فيصل، بقيادة مدير المجمع، الأخصائي أول، مبارك اليامي، على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لخدمة مرضى كورونا.

ولفت إلى أن الخدمات تفوق الوصف في ظل الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة التي أعطت بسخاء لهذا الجهاز الخدمي الحيوي والهام من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن الزميل سعيد الزهراني، أُدخل وزوجته العناية المركزة إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وغادرا العناية بعد شفائهما ولله الحمد، كما أدخلت والدته بعد ذلك إلى المجمع وتوفيت متأثرة بالإصابة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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الإعلامي سعيد الزهراني يغادر المستشفى بعد شفائه من "كورونا"
سبق

غادر مدير صحيفة المدينة بالطائف، الإعلامي الزميل سعيد بن عبدالله الزهراني، مجمع الملك فيصل بالطائف، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأمضى "الزهراني" في المستشفى 27 يومًا منها 17 في العناية المركزة.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من اطمأن على صحته ومتابعته أثناء تواجده في المستشفى.

كما شكر كل من قام بتعزيته في وفاة والدته رحمها الله، معتذرًا عن عدم الرد على آلاف الاتصالات والرسائل التي وردت، بسبب الظروف الصحية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للكوادر الطبية والإدارية في مجمع الملك فيصل، بقيادة مدير المجمع، الأخصائي أول، مبارك اليامي، على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لخدمة مرضى كورونا.

ولفت إلى أن الخدمات تفوق الوصف في ظل الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة التي أعطت بسخاء لهذا الجهاز الخدمي الحيوي والهام من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن الزميل سعيد الزهراني، أُدخل وزوجته العناية المركزة إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وغادرا العناية بعد شفائهما ولله الحمد، كما أدخلت والدته بعد ذلك إلى المجمع وتوفيت متأثرة بالإصابة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
03:38 PM

الإعلامي سعيد الزهراني يغادر المستشفى بعد شفائه من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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غادر مدير صحيفة المدينة بالطائف، الإعلامي الزميل سعيد بن عبدالله الزهراني، مجمع الملك فيصل بالطائف، بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأمضى "الزهراني" في المستشفى 27 يومًا منها 17 في العناية المركزة.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من اطمأن على صحته ومتابعته أثناء تواجده في المستشفى.

كما شكر كل من قام بتعزيته في وفاة والدته رحمها الله، معتذرًا عن عدم الرد على آلاف الاتصالات والرسائل التي وردت، بسبب الظروف الصحية.

كما أعرب عن شكره وتقديره للكوادر الطبية والإدارية في مجمع الملك فيصل، بقيادة مدير المجمع، الأخصائي أول، مبارك اليامي، على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لخدمة مرضى كورونا.

ولفت إلى أن الخدمات تفوق الوصف في ظل الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة التي أعطت بسخاء لهذا الجهاز الخدمي الحيوي والهام من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن الزميل سعيد الزهراني، أُدخل وزوجته العناية المركزة إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وغادرا العناية بعد شفائهما ولله الحمد، كما أدخلت والدته بعد ذلك إلى المجمع وتوفيت متأثرة بالإصابة.

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