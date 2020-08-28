النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز الفلك الدولي يرصد نجم "سهيل" بالعين المجردة

"عودة": يعتبر أول توثيق حديث بعد حملة رصد بدأت في 10 أغسطس

تمكّن مركز الفلك الدولي وبمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى، من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة، صباح اليوم الجمعة 28 أغسطس، من قمة جبل "حفيت" في دولة الإمارات، الذي يرتفع 980 متراً عن سطح البحر.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، لـ"سبق": "تمت رؤية النجم بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة"، مشيرًا إلى أنه ربما يعتبر هذا أول توثيق فلكي حديث لظهور سهيل بعد حملة رصد يومية استمرت من يوم 10 أغسطس.

وبيّن الفلكي "عودة" أن المعطيات الفلكية للرصد والصور؛ حيث كان طلوع الفجر 04:39، وشروق سهيل 04:38، وشروق الشمس: 05:57.

ولفت إلى أن أول رؤية بالتصوير الفلكي كانت عند الساعة 05:15، وارتفاع سهيل 3.3 درجة، وأن أول رؤية بالمنظار كانت عند الساعة 05:23، وارتفاع سهيل 4 درجات، وأن أول رؤية بالعين المجردة كانت عند الساعة 05:25، وارتفاع سهيل 4.2 درجة.

وأشار إلى أن الغلاف الجوي صافٍ جدًّا مقارنةً بهذه الفترة، بسبب هطول أمطار الليلة الماضية؛ حيث تُقدر قيمة صفاء الغلاف الجوي (AOD) بـ0.3 على الأقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الفلك الدولي يرصد نجم "سهيل" بالعين المجردة
سبق

تمكّن مركز الفلك الدولي وبمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى، من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة، صباح اليوم الجمعة 28 أغسطس، من قمة جبل "حفيت" في دولة الإمارات، الذي يرتفع 980 متراً عن سطح البحر.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، لـ"سبق": "تمت رؤية النجم بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة"، مشيرًا إلى أنه ربما يعتبر هذا أول توثيق فلكي حديث لظهور سهيل بعد حملة رصد يومية استمرت من يوم 10 أغسطس.

وبيّن الفلكي "عودة" أن المعطيات الفلكية للرصد والصور؛ حيث كان طلوع الفجر 04:39، وشروق سهيل 04:38، وشروق الشمس: 05:57.

ولفت إلى أن أول رؤية بالتصوير الفلكي كانت عند الساعة 05:15، وارتفاع سهيل 3.3 درجة، وأن أول رؤية بالمنظار كانت عند الساعة 05:23، وارتفاع سهيل 4 درجات، وأن أول رؤية بالعين المجردة كانت عند الساعة 05:25، وارتفاع سهيل 4.2 درجة.

وأشار إلى أن الغلاف الجوي صافٍ جدًّا مقارنةً بهذه الفترة، بسبب هطول أمطار الليلة الماضية؛ حيث تُقدر قيمة صفاء الغلاف الجوي (AOD) بـ0.3 على الأقل.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
06:27 PM

مركز الفلك الدولي يرصد نجم "سهيل" بالعين المجردة

"عودة": يعتبر أول توثيق حديث بعد حملة رصد بدأت في 10 أغسطس

A A A
فهد العتيبي - الرياض
1
1,812

تمكّن مركز الفلك الدولي وبمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى، من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة، صباح اليوم الجمعة 28 أغسطس، من قمة جبل "حفيت" في دولة الإمارات، الذي يرتفع 980 متراً عن سطح البحر.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، لـ"سبق": "تمت رؤية النجم بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة"، مشيرًا إلى أنه ربما يعتبر هذا أول توثيق فلكي حديث لظهور سهيل بعد حملة رصد يومية استمرت من يوم 10 أغسطس.

وبيّن الفلكي "عودة" أن المعطيات الفلكية للرصد والصور؛ حيث كان طلوع الفجر 04:39، وشروق سهيل 04:38، وشروق الشمس: 05:57.

ولفت إلى أن أول رؤية بالتصوير الفلكي كانت عند الساعة 05:15، وارتفاع سهيل 3.3 درجة، وأن أول رؤية بالمنظار كانت عند الساعة 05:23، وارتفاع سهيل 4 درجات، وأن أول رؤية بالعين المجردة كانت عند الساعة 05:25، وارتفاع سهيل 4.2 درجة.

وأشار إلى أن الغلاف الجوي صافٍ جدًّا مقارنةً بهذه الفترة، بسبب هطول أمطار الليلة الماضية؛ حيث تُقدر قيمة صفاء الغلاف الجوي (AOD) بـ0.3 على الأقل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,747
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,014

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة