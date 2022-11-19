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حساب "تركي آل الشيخ" يتفوّق على حسابات سياسيين ومشاهير عالميين بـ"تويتر"

"موسم الرياض" يحقق 27.7 مليار مشاهدة على "تويتر"

واصل حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، صدارة التفاعل العالمي بعدد 11.2 مليار ظهور لتغريداته مع تفاعل بلغ 2.5 مليون تغريدة، محققاً ما يقترب لضعف أكبر 3 حسابات في "تويتر" لمشاهير عالميين هم: كريستانو رونالدو، والممثلان الأمريكيان ليوناردو دي كابريو، وجيمي فالون.

وأظهر تقرير رقمي لموسم الرياض للفترة من 10 أكتوبر حتى 19 نوفمبر أن متابعي "آل الشيخ" البالغين 3.7 ملايين متابع أسهموا في تحقيقه لتفاعل ضخم بلغ 11.2 مليار مشاهدة مقابل 151.7 مليون متابع مجتمعين للمشاهير الثلاثة لم يحققوا إلا 6.4 مليارات مشاهدة.

وفي مجال صناعة التأثير العالمي سياسياً واجتماعياً كشف التقرير تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في التفاعل الجماهيري بأكثر من 2.7 مليون تفاعل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملياردير بيل جيتس، وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسبقه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفارق بلغ 879 ألف تفاعل، حيث بلغ التفاعل لرئيس الوزراء البريطاني 3.6 ملايين، فيما وصل التفاعل مع المستشار تركي آل الشيخ 2.7 مليون تفاعل شمل إعادة التغريد والردود والإشارات.

"تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب "تركي آل الشيخ" يتفوّق على حسابات سياسيين ومشاهير عالميين بـ"تويتر"
سبق

واصل حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، صدارة التفاعل العالمي بعدد 11.2 مليار ظهور لتغريداته مع تفاعل بلغ 2.5 مليون تغريدة، محققاً ما يقترب لضعف أكبر 3 حسابات في "تويتر" لمشاهير عالميين هم: كريستانو رونالدو، والممثلان الأمريكيان ليوناردو دي كابريو، وجيمي فالون.

وأظهر تقرير رقمي لموسم الرياض للفترة من 10 أكتوبر حتى 19 نوفمبر أن متابعي "آل الشيخ" البالغين 3.7 ملايين متابع أسهموا في تحقيقه لتفاعل ضخم بلغ 11.2 مليار مشاهدة مقابل 151.7 مليون متابع مجتمعين للمشاهير الثلاثة لم يحققوا إلا 6.4 مليارات مشاهدة.

وفي مجال صناعة التأثير العالمي سياسياً واجتماعياً كشف التقرير تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في التفاعل الجماهيري بأكثر من 2.7 مليون تفاعل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملياردير بيل جيتس، وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسبقه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفارق بلغ 879 ألف تفاعل، حيث بلغ التفاعل لرئيس الوزراء البريطاني 3.6 ملايين، فيما وصل التفاعل مع المستشار تركي آل الشيخ 2.7 مليون تفاعل شمل إعادة التغريد والردود والإشارات.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
06:28 PM

حساب "تركي آل الشيخ" يتفوّق على حسابات سياسيين ومشاهير عالميين بـ"تويتر"

"موسم الرياض" يحقق 27.7 مليار مشاهدة على "تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل حساب رئيس الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، صدارة التفاعل العالمي بعدد 11.2 مليار ظهور لتغريداته مع تفاعل بلغ 2.5 مليون تغريدة، محققاً ما يقترب لضعف أكبر 3 حسابات في "تويتر" لمشاهير عالميين هم: كريستانو رونالدو، والممثلان الأمريكيان ليوناردو دي كابريو، وجيمي فالون.

وأظهر تقرير رقمي لموسم الرياض للفترة من 10 أكتوبر حتى 19 نوفمبر أن متابعي "آل الشيخ" البالغين 3.7 ملايين متابع أسهموا في تحقيقه لتفاعل ضخم بلغ 11.2 مليار مشاهدة مقابل 151.7 مليون متابع مجتمعين للمشاهير الثلاثة لم يحققوا إلا 6.4 مليارات مشاهدة.

وفي مجال صناعة التأثير العالمي سياسياً واجتماعياً كشف التقرير تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في التفاعل الجماهيري بأكثر من 2.7 مليون تفاعل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملياردير بيل جيتس، وسمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسبقه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفارق بلغ 879 ألف تفاعل، حيث بلغ التفاعل لرئيس الوزراء البريطاني 3.6 ملايين، فيما وصل التفاعل مع المستشار تركي آل الشيخ 2.7 مليون تفاعل شمل إعادة التغريد والردود والإشارات.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,687
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,447
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,125

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