"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض تمتد لنجران

تشمل مكة والمدينة .. وسحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- لتكوُّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.