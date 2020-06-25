تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض
الأمانة نفّذت أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر
أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر.
وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.
أمانة الرياض
الرياض
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-25
أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر.
وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:35 AM
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض
الأمانة نفّذت أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر
أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر.
وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.