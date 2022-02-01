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استمرار المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة

ضمن المشروع الهادف لمعالجة الآثار الناجمة عن تمدد البناء العشوائي

تستمر، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، بمكة المكرمة، الهادف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير، كامل منطقة النكاسة، والتي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 متراً مربعاً.

وتأتي هذه المرحلة، التي بدأت صباح اليوم؛ امتداداً لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي: مشروع التطوير، جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية.

وأضاف: يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.

وأوضح "مغربي" أن اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أقرّت استراتيجية شاملة تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم حلاً شاملاً يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية، ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، المواطنين وغير المواطنين، مرتكزة على البعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمين للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.

مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة
سبق

تستمر، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، بمكة المكرمة، الهادف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير، كامل منطقة النكاسة، والتي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 متراً مربعاً.

وتأتي هذه المرحلة، التي بدأت صباح اليوم؛ امتداداً لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي: مشروع التطوير، جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية.

وأضاف: يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.

وأوضح "مغربي" أن اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أقرّت استراتيجية شاملة تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم حلاً شاملاً يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية، ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، المواطنين وغير المواطنين، مرتكزة على البعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمين للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:42 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:43 PM

استمرار المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة بمكة

ضمن المشروع الهادف لمعالجة الآثار الناجمة عن تمدد البناء العشوائي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,195

تستمر، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، بمكة المكرمة، الهادف إلى معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تمدد البناء العشوائي والحفاظ على الهوية الحضرية لمدينة مكة المكرمة.

وتغطي عمليات الإزالة والتطوير، كامل منطقة النكاسة، والتي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 متراً مربعاً.

وتأتي هذه المرحلة، التي بدأت صباح اليوم؛ امتداداً لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي: مشروع التطوير، جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية.

وأضاف: يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.

وأوضح "مغربي" أن اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أقرّت استراتيجية شاملة تغطي محاور عمرانية واجتماعية واقتصادية وصحية، وتقدم حلاً شاملاً يتغلب على ظاهرة الأحياء العشوائية، ويساعد على دمج قاطنيها اجتماعياً واقتصادياً، بما يحقق المنفعة للدولة والسكان، المواطنين وغير المواطنين، مرتكزة على البعد الإنساني، المتضمن توفير السكن والدعم الملائمين للمواطنين، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين، ودمجهم في عجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية.

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