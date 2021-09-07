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الزغيبي لرؤساء الأندية: الإنجاز الخليجي ثمرة جهود الجميع.. وهدفنا الرياض 2034

قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، التهنئة لرؤساء الأندية، بمناسبة تحقيق منتخب الناشئين كأس الخليج بالبحرين مؤخرًا.

وأكد أن الأندية شريك رئيسي في الإنجاز الكبير، ولا يمكن للاتحاد أن يحقق طموحات القيادة الرياضية والشارع الرياضي إلا من خلال العمل المؤسسي الذي تقوم به الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد بعدد من رؤساء الأندية والمشرفين على اللعبة والمدربين عن بعد، بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس، والمدير التنفيذي نايف العبيد، ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي.

ونقل تحيات وشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة لجميع منسوبي الأندية ومساهمتهم الكبيرة في الإنجاز الخليجي.

وشرح الزغيبي الاستراتيجية التي سيطبقها الاتحاد مع انطلاقة الموسم الرياضي الذي سينطلق نهاية الأسبوع الجاري بمسابقتي شباب وناشئي الممتاز.

وطالب الأندية بالاهتمام الكبير بالفئات السنية، وخصوصًا فئة البراعم من خلال التركيز على اللاعبين طوال القامة، والحرص على التعاقد مع الأجهزة الفنية المتخصصة في تدريب هذه الفئة.

وأكد الزغيبي أن المنهجية التي سيطبّقها الاتحاد، والتي تتواكب مع خطط وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية هي العمل الجادّ على إيجاد منتخب ينافس على الذهب في دورة الألعاب الآسيوية بالرياض 2034م؛ ولهذا سيكون الاهتمام الكبير بالفئات السنية التي سيكون لها نصيب كبير في دعم الاستراتيجية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الزغيبي لرؤساء الأندية: الإنجاز الخليجي ثمرة جهود الجميع.. وهدفنا الرياض 2034
سبق

قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، التهنئة لرؤساء الأندية، بمناسبة تحقيق منتخب الناشئين كأس الخليج بالبحرين مؤخرًا.

وأكد أن الأندية شريك رئيسي في الإنجاز الكبير، ولا يمكن للاتحاد أن يحقق طموحات القيادة الرياضية والشارع الرياضي إلا من خلال العمل المؤسسي الذي تقوم به الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد بعدد من رؤساء الأندية والمشرفين على اللعبة والمدربين عن بعد، بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس، والمدير التنفيذي نايف العبيد، ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي.

ونقل تحيات وشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة لجميع منسوبي الأندية ومساهمتهم الكبيرة في الإنجاز الخليجي.

وشرح الزغيبي الاستراتيجية التي سيطبقها الاتحاد مع انطلاقة الموسم الرياضي الذي سينطلق نهاية الأسبوع الجاري بمسابقتي شباب وناشئي الممتاز.

وطالب الأندية بالاهتمام الكبير بالفئات السنية، وخصوصًا فئة البراعم من خلال التركيز على اللاعبين طوال القامة، والحرص على التعاقد مع الأجهزة الفنية المتخصصة في تدريب هذه الفئة.

وأكد الزغيبي أن المنهجية التي سيطبّقها الاتحاد، والتي تتواكب مع خطط وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية هي العمل الجادّ على إيجاد منتخب ينافس على الذهب في دورة الألعاب الآسيوية بالرياض 2034م؛ ولهذا سيكون الاهتمام الكبير بالفئات السنية التي سيكون لها نصيب كبير في دعم الاستراتيجية.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:43 PM

الزغيبي لرؤساء الأندية: الإنجاز الخليجي ثمرة جهود الجميع.. وهدفنا الرياض 2034

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، التهنئة لرؤساء الأندية، بمناسبة تحقيق منتخب الناشئين كأس الخليج بالبحرين مؤخرًا.

وأكد أن الأندية شريك رئيسي في الإنجاز الكبير، ولا يمكن للاتحاد أن يحقق طموحات القيادة الرياضية والشارع الرياضي إلا من خلال العمل المؤسسي الذي تقوم به الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد بعدد من رؤساء الأندية والمشرفين على اللعبة والمدربين عن بعد، بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس، والمدير التنفيذي نايف العبيد، ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي.

ونقل تحيات وشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة لجميع منسوبي الأندية ومساهمتهم الكبيرة في الإنجاز الخليجي.

وشرح الزغيبي الاستراتيجية التي سيطبقها الاتحاد مع انطلاقة الموسم الرياضي الذي سينطلق نهاية الأسبوع الجاري بمسابقتي شباب وناشئي الممتاز.

وطالب الأندية بالاهتمام الكبير بالفئات السنية، وخصوصًا فئة البراعم من خلال التركيز على اللاعبين طوال القامة، والحرص على التعاقد مع الأجهزة الفنية المتخصصة في تدريب هذه الفئة.

وأكد الزغيبي أن المنهجية التي سيطبّقها الاتحاد، والتي تتواكب مع خطط وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية هي العمل الجادّ على إيجاد منتخب ينافس على الذهب في دورة الألعاب الآسيوية بالرياض 2034م؛ ولهذا سيكون الاهتمام الكبير بالفئات السنية التي سيكون لها نصيب كبير في دعم الاستراتيجية.

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