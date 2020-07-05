النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تباطؤ في تفشى الوباء بأمريكا و"ترامب" يكشف موعد الوصول للقاح

43 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة وإجمالي الوفيات يتعدى 129 ألفاً

سجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الأحد) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129657 شخصاً.

وهذه الأرقام، التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.836.764 إصابة.

والسبت، جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في العالم، مؤكّداً أنّه يجب "محاسبتها".

وأشاد "ترامب"، بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، وقال "لقد حقّقنا الكثير من التقدّم. إستراتيجيتنا تعمل بشكل جيّد"، مشدّداً على أنّ التوصّل إلى علاج أو لقاح للفيروس سيتمّ على الأرجح "قبل نهاية العام".

فيروس كورونا الجديد أمريكا

الرئيسية/ محطات

اعلان
تباطؤ في تفشى الوباء بأمريكا و"ترامب" يكشف موعد الوصول للقاح
سبق

سجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الأحد) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129657 شخصاً.

وهذه الأرقام، التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.836.764 إصابة.

والسبت، جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في العالم، مؤكّداً أنّه يجب "محاسبتها".

وأشاد "ترامب"، بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، وقال "لقد حقّقنا الكثير من التقدّم. إستراتيجيتنا تعمل بشكل جيّد"، مشدّداً على أنّ التوصّل إلى علاج أو لقاح للفيروس سيتمّ على الأرجح "قبل نهاية العام".

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
08:59 AM

تباطؤ في تفشى الوباء بأمريكا و"ترامب" يكشف موعد الوصول للقاح

43 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة وإجمالي الوفيات يتعدى 129 ألفاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,800

سجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الأحد) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 43742 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 252 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129657 شخصاً.

وهذه الأرقام، التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن عطلة العيد الوطني الذي احتفلت به الولايات المتحدة السبت.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2.836.764 إصابة.

والسبت، جدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في العالم، مؤكّداً أنّه يجب "محاسبتها".

وأشاد "ترامب"، بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، وقال "لقد حقّقنا الكثير من التقدّم. إستراتيجيتنا تعمل بشكل جيّد"، مشدّداً على أنّ التوصّل إلى علاج أو لقاح للفيروس سيتمّ على الأرجح "قبل نهاية العام".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,581
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,744
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,793

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة