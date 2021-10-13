النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظّم يوماً توعوياً لمنسوباتها حول سرطان الثدي

بالتعاون مع وزارة الصحة وفق البروتوكولات والإجراءات الوقائية

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالتعاون مع فريق إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، يوماً توعوياً لمنسوبات الوزارة بمقرها بالرياض، تزامناً مع شهر أكتوبر التوعوي لسرطان الثدي، وذلك وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة.

وتهدف هذه الفعالية للتثقيف والتوعية من خطر سرطان الثدي والقدرة على اجتنابه والتعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية، كما شهدت الفعالية إلقاء ندوة طبية لمنسوبي الوزارة عن سرطان الثدي قدمها عدد من المختصين بالتوعية والتثقيف الصحي وبيان أهمية المتابعة الدورية والأخذ بالتعليمات الصحية وتقديم النصائح المباشرة والاستشارات الطبية وتوزيع البروشورات التوعوية.

ومن جانبها، قالت رئيسة الفريق الصحي للحملة من وزارة الصحة مسؤولة التثقيف الصحي نوال زيدان أن الفريق المفعل لهذه الحملة مكون من أخصائيات تثقيف صحي لتقديم التوعية وكذلك ممرضات يقدمون توعية شاملة عن سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وطرق الكشف عنه وأماكن الفحص المبكر.

وثمّنت "زيدان" التعاون من مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامة هذه الفعالية والإعداد والتنظيم لها، مزجيةً الشكر لمقام الوزارة على اختيار الموقع الجيد لإقامة الحملة والتعاون المثمر الذي يأتي في إطار التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لنشر الوعي الصحي.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكرس جهدها في مواكبة الفعاليات والأيام العالمية بنشر الوعي المجتمعي لمنسوبي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية بما يحقق الأمن الصحي والمجتمعي لديهم تحقيقاً لأهدافها العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظّم يوماً توعوياً لمنسوباتها حول سرطان الثدي
سبق

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالتعاون مع فريق إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، يوماً توعوياً لمنسوبات الوزارة بمقرها بالرياض، تزامناً مع شهر أكتوبر التوعوي لسرطان الثدي، وذلك وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة.

وتهدف هذه الفعالية للتثقيف والتوعية من خطر سرطان الثدي والقدرة على اجتنابه والتعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية، كما شهدت الفعالية إلقاء ندوة طبية لمنسوبي الوزارة عن سرطان الثدي قدمها عدد من المختصين بالتوعية والتثقيف الصحي وبيان أهمية المتابعة الدورية والأخذ بالتعليمات الصحية وتقديم النصائح المباشرة والاستشارات الطبية وتوزيع البروشورات التوعوية.

ومن جانبها، قالت رئيسة الفريق الصحي للحملة من وزارة الصحة مسؤولة التثقيف الصحي نوال زيدان أن الفريق المفعل لهذه الحملة مكون من أخصائيات تثقيف صحي لتقديم التوعية وكذلك ممرضات يقدمون توعية شاملة عن سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وطرق الكشف عنه وأماكن الفحص المبكر.

وثمّنت "زيدان" التعاون من مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامة هذه الفعالية والإعداد والتنظيم لها، مزجيةً الشكر لمقام الوزارة على اختيار الموقع الجيد لإقامة الحملة والتعاون المثمر الذي يأتي في إطار التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لنشر الوعي الصحي.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكرس جهدها في مواكبة الفعاليات والأيام العالمية بنشر الوعي المجتمعي لمنسوبي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية بما يحقق الأمن الصحي والمجتمعي لديهم تحقيقاً لأهدافها العامة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
04:56 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظّم يوماً توعوياً لمنسوباتها حول سرطان الثدي

بالتعاون مع وزارة الصحة وفق البروتوكولات والإجراءات الوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,203

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالتعاون مع فريق إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، يوماً توعوياً لمنسوبات الوزارة بمقرها بالرياض، تزامناً مع شهر أكتوبر التوعوي لسرطان الثدي، وذلك وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة.

وتهدف هذه الفعالية للتثقيف والتوعية من خطر سرطان الثدي والقدرة على اجتنابه والتعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية، كما شهدت الفعالية إلقاء ندوة طبية لمنسوبي الوزارة عن سرطان الثدي قدمها عدد من المختصين بالتوعية والتثقيف الصحي وبيان أهمية المتابعة الدورية والأخذ بالتعليمات الصحية وتقديم النصائح المباشرة والاستشارات الطبية وتوزيع البروشورات التوعوية.

ومن جانبها، قالت رئيسة الفريق الصحي للحملة من وزارة الصحة مسؤولة التثقيف الصحي نوال زيدان أن الفريق المفعل لهذه الحملة مكون من أخصائيات تثقيف صحي لتقديم التوعية وكذلك ممرضات يقدمون توعية شاملة عن سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وطرق الكشف عنه وأماكن الفحص المبكر.

وثمّنت "زيدان" التعاون من مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامة هذه الفعالية والإعداد والتنظيم لها، مزجيةً الشكر لمقام الوزارة على اختيار الموقع الجيد لإقامة الحملة والتعاون المثمر الذي يأتي في إطار التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لنشر الوعي الصحي.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكرس جهدها في مواكبة الفعاليات والأيام العالمية بنشر الوعي المجتمعي لمنسوبي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية بما يحقق الأمن الصحي والمجتمعي لديهم تحقيقاً لأهدافها العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,635

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة