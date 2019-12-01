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توفير مصليات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات بالرياض

استفاد منها 6 آلاف مصلٍّ خلال الربع الأول من العام الجاري

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 6 آلاف مصلٍّ في 25 موقعًا في منطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 1441هـ.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الفرع، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصليات متنقلة

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توفير مصليات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات بالرياض
سبق

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 6 آلاف مصلٍّ في 25 موقعًا في منطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 1441هـ.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الفرع، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:43 PM

توفير مصليات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات بالرياض

استفاد منها 6 آلاف مصلٍّ خلال الربع الأول من العام الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات قرابة 6 آلاف مصلٍّ في 25 موقعًا في منطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 1441هـ.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الفرع، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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