النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة الـ20 يعقدون الاجتماع الاستثنائي الثاني

غداً برئاسة "القصبي" وحضور "الفالح" لمناقشة الإجراءات المقترحة للاستجابة لجائحة "كورونا"

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني الافتراضي للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، غداً الخميس.

وسيطّلع وزراء مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين والذي عقد بتاريخ 30 مارس.

كما سيناقش الوزراء بالتحديد "الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد–19."

وتهدف هذه الإجراءات المصممة إلى التخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير؛ ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.

كما سيرأس الاجتماع وزير التجارة د. ماجد القصبي، وذلك بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة الـ20 يعقدون الاجتماع الاستثنائي الثاني
سبق

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني الافتراضي للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، غداً الخميس.

وسيطّلع وزراء مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين والذي عقد بتاريخ 30 مارس.

كما سيناقش الوزراء بالتحديد "الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد–19."

وتهدف هذه الإجراءات المصممة إلى التخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير؛ ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.

كما سيرأس الاجتماع وزير التجارة د. ماجد القصبي، وذلك بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:50 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:58 PM

وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة الـ20 يعقدون الاجتماع الاستثنائي الثاني

غداً برئاسة "القصبي" وحضور "الفالح" لمناقشة الإجراءات المقترحة للاستجابة لجائحة "كورونا"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
77

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني الافتراضي للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، غداً الخميس.

وسيطّلع وزراء مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين والذي عقد بتاريخ 30 مارس.

كما سيناقش الوزراء بالتحديد "الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد–19."

وتهدف هذه الإجراءات المصممة إلى التخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير؛ ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.

كما سيرأس الاجتماع وزير التجارة د. ماجد القصبي، وذلك بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,196
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,414
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,291

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة