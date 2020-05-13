وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة الـ20 يعقدون الاجتماع الاستثنائي الثاني

غداً برئاسة "القصبي" وحضور "الفالح" لمناقشة الإجراءات المقترحة للاستجابة لجائحة "كورونا"

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني الافتراضي للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، غداً الخميس.

وسيطّلع وزراء مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين والذي عقد بتاريخ 30 مارس.

كما سيناقش الوزراء بالتحديد "الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد–19."

وتهدف هذه الإجراءات المصممة إلى التخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير؛ ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.

كما سيرأس الاجتماع وزير التجارة د. ماجد القصبي، وذلك بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح.