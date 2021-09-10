الدمام.. 3 اتفاقيات مميزة لـ"السعودية للإدارة الصحية" مع قطاعات حكومية

"الصاعدي": نعمل ونسهم في إطلاق شراكات لتطوير الخدمات بجودة عالية

وقّعت الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، ثلاث اتفاقيات شراكة شملت التجمع الصحي الأول ممثل في شبكة الدمام الصحية؛ بحضور رئيس تشغيل الشبكة الدكتور محمد بن ظافر الأحمري، واتفاقية أخرى مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بحضور الدكتور إبراهيم العريفي مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، واتفاقية مع كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية بالظهران بحضور عميد الكلية العميد الدكتور عيدان الزهراني.

وقد مثل جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر دخيل الصاعدي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة علي طراد، ومدير فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية ثامر الدرعان.

وأوضح "الصاعدي" أن الجمعية تعمل وتسهم مع القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة على إطلاق العديد من الشراكات والاتفاقيات لتطوير خدمات الإدارة الصحية للقطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية للوصول إلي تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وفق أهداف ورؤية المملكة 2030 الطموحة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأوضح: "فخور اليوم بما شاهدته في الجمعية بالدمام من جهود مميزة في بناء الشراكات والانشطة والدورات والأعمال التطوعية المختلفة، فلهم مني شخصياً ومن أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير وننتظر منهم المزيد من الابداع والتميز".

وذكر مدير فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام ثامر الدرعان، أن الاتفاقيات والشراكات بالمنطقة الشرقية تركز على تبادل الخبرات بين جمعيتنا العلمية وشركاء النجاح على الاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة لتطوير قدرات الموارد البشرية، والتركيز على التوعوية التثقيفية فيما يتعلق بالصحة العامة والتدريب والتطوير.

يُذكر أن الجمعية السعودية للإدارة الصحية تسعى إلى عقد شراكات استراتيجية مع عدة جهات متخصصة على المستوى المحلي والعالمي؛ لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالمملكة.