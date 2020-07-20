وكانت كاميرات المراقبة التي وضعها المواطن في الحظيرة قد رصدت اللص أثناء تنفيذ مهمته. وعلمت "سبق" بأن المواطن تقدم بشكوى للشرطة وأن البحث لا يزال جاريًا عنه.

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان عن لص قام بسرقة أغنام من حظيرة أحد المواطنين.

البحث عن لص الأغنام بـ"عارضة جازان" بعد أن وثقته الكاميرا قاسم الخبراني سبق 2020-07-20 تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان عن لص قام بسرقة أغنام من حظيرة أحد المواطنين. وكانت كاميرات المراقبة التي وضعها المواطن في الحظيرة قد رصدت اللص أثناء تنفيذ مهمته. وعلمت "سبق" بأن المواطن تقدم بشكوى للشرطة وأن البحث لا يزال جاريًا عنه.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 01:16 AM

البحث عن لص الأغنام بـ"عارضة جازان" بعد أن وثقته الكاميرا المواطن المجني عليه تقدم بشكوى للشرطة من أجل القبض على الجاني





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تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان عن لص قام بسرقة أغنام من حظيرة أحد المواطنين.

وكانت كاميرات المراقبة التي وضعها المواطن في الحظيرة قد رصدت اللص أثناء تنفيذ مهمته. وعلمت "سبق" بأن المواطن تقدم بشكوى للشرطة وأن البحث لا يزال جاريًا عنه.