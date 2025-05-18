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الجبيل.. 1300 متابع عن بُعد لأمسية مكتب هيئة الصحفيين الرمضانية

عبر برنامج زووم وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

نظّم مكتب هيئة الصحفيين بالجبيل، مساء أمس الأول، أمسية رمضانية عن بُعد بعنوان "اكتب قصتك.. سر ترك الأثر" قدّمها الدكتور أسامة الملا المستشار والمدرب في التنمية البشرية، وحضرها ما يقارب ١٣٠٠ مستفيد عبر تطبيق "زوم" وحساب الفرع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين بالجبيل محمد إبراهيم الزهراني، أن الأمسية تأتي ضمن روزنامة الفرع في البرامج والدورات الدورية التي يعقدها بين الحين والآخر للإعلاميين وللمجتمع بشكل عام، وفي ظل جائحة كورونا ولالتزامنا بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي؛ فقد تم تقديم الأمسية للجميع عبر برنامج تطبيق زوم الإلكتروني؛ حيث أدار الحوار الزميل راكان العيادة بحضور تجاوز ١٣٠٠ شخص عبر التطبيق وحساب الفرع على "تويتر".

واعتبر "الزهراني" أن الدعم الذي يتلقاه المكتب من رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وكافة أعضاء مجلس الإدارة، ساعد الفرع في الجبيل لمواصلة أهدافه وتحقيقها منذ نشأة المكتب؛ مؤكدًا أن الدورات واللقاءات ستستمر.

وشكر الزميل "الزهراني" ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من جهود مشرّفة لمواجهة جائحة كورونا التي جعلت من الإنسان أولًا، ومقدمًا شكره وفخره واعتزازه بأبطال الصحة ورجال الأمن.

هيئة الصحفيين بالجبيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبيل.. 1300 متابع عن بُعد لأمسية مكتب هيئة الصحفيين الرمضانية
سبق

نظّم مكتب هيئة الصحفيين بالجبيل، مساء أمس الأول، أمسية رمضانية عن بُعد بعنوان "اكتب قصتك.. سر ترك الأثر" قدّمها الدكتور أسامة الملا المستشار والمدرب في التنمية البشرية، وحضرها ما يقارب ١٣٠٠ مستفيد عبر تطبيق "زوم" وحساب الفرع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين بالجبيل محمد إبراهيم الزهراني، أن الأمسية تأتي ضمن روزنامة الفرع في البرامج والدورات الدورية التي يعقدها بين الحين والآخر للإعلاميين وللمجتمع بشكل عام، وفي ظل جائحة كورونا ولالتزامنا بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي؛ فقد تم تقديم الأمسية للجميع عبر برنامج تطبيق زوم الإلكتروني؛ حيث أدار الحوار الزميل راكان العيادة بحضور تجاوز ١٣٠٠ شخص عبر التطبيق وحساب الفرع على "تويتر".

واعتبر "الزهراني" أن الدعم الذي يتلقاه المكتب من رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وكافة أعضاء مجلس الإدارة، ساعد الفرع في الجبيل لمواصلة أهدافه وتحقيقها منذ نشأة المكتب؛ مؤكدًا أن الدورات واللقاءات ستستمر.

وشكر الزميل "الزهراني" ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من جهود مشرّفة لمواجهة جائحة كورونا التي جعلت من الإنسان أولًا، ومقدمًا شكره وفخره واعتزازه بأبطال الصحة ورجال الأمن.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:56 PM

الجبيل.. 1300 متابع عن بُعد لأمسية مكتب هيئة الصحفيين الرمضانية

عبر برنامج زووم وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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نظّم مكتب هيئة الصحفيين بالجبيل، مساء أمس الأول، أمسية رمضانية عن بُعد بعنوان "اكتب قصتك.. سر ترك الأثر" قدّمها الدكتور أسامة الملا المستشار والمدرب في التنمية البشرية، وحضرها ما يقارب ١٣٠٠ مستفيد عبر تطبيق "زوم" وحساب الفرع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد مدير فرع هيئة الصحفيين بالجبيل محمد إبراهيم الزهراني، أن الأمسية تأتي ضمن روزنامة الفرع في البرامج والدورات الدورية التي يعقدها بين الحين والآخر للإعلاميين وللمجتمع بشكل عام، وفي ظل جائحة كورونا ولالتزامنا بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي؛ فقد تم تقديم الأمسية للجميع عبر برنامج تطبيق زوم الإلكتروني؛ حيث أدار الحوار الزميل راكان العيادة بحضور تجاوز ١٣٠٠ شخص عبر التطبيق وحساب الفرع على "تويتر".

واعتبر "الزهراني" أن الدعم الذي يتلقاه المكتب من رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وكافة أعضاء مجلس الإدارة، ساعد الفرع في الجبيل لمواصلة أهدافه وتحقيقها منذ نشأة المكتب؛ مؤكدًا أن الدورات واللقاءات ستستمر.

وشكر الزميل "الزهراني" ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من جهود مشرّفة لمواجهة جائحة كورونا التي جعلت من الإنسان أولًا، ومقدمًا شكره وفخره واعتزازه بأبطال الصحة ورجال الأمن.

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