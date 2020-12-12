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"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": استقبال "لقاح كورونا" خلال الأيام القليلة القادمة

قالت: البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة

أوضحت وزارة الصحة أنه سيتم استقبال توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

وحول آخر مستجدات الفيروس بالمملكة أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350347) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6036) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (32958) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": استقبال "لقاح كورونا" خلال الأيام القليلة القادمة
سبق

أوضحت وزارة الصحة أنه سيتم استقبال توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

وحول آخر مستجدات الفيروس بالمملكة أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350347) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6036) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (32958) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
03:47 PM

"الصحة": استقبال "لقاح كورونا" خلال الأيام القليلة القادمة

قالت: البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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3,055

أوضحت وزارة الصحة أنه سيتم استقبال توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

وحول آخر مستجدات الفيروس بالمملكة أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350347) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6036) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (32958) فحصاً مخبرياً جديداً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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